„Nie (mehr) Schulden“: 2.200 Schüler:innen haben den Finanzführerschein in der Tasche

Stadt Wien sorgt für mehr Finanzbildung an Wiener Schulen – bereits über 2.200 Absolvent:innen

Wien (OTS) - Diese Woche dürfen sich nicht nur die Schüler:innen über den kommenden Schulschluss freuen, rund 280 Schüler:innen haben heute im Rahmen einer Festveranstaltung in der Arbeiterkammer Wien den Finanzführerschein überreicht bekommen. „Mehr als 2.200 Schüler:innen haben jetzt den Finanzführerschein in der Tasche und sind damit bestens für den Umgang mit Geld gerüstet“, gratuliert Christian Neumayer, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien des Fonds Soziales Wien.

„Wir konnten seit dem Start im Frühjahr 2020 26 Schulen und 137 Klassen mit den Inhalten des Finanzführerscheins erreichen. Das Interesse der Schüler:innen und der Lehrkräfte ist enorm und zeigt, wie wichtig es ist, dass es unser Angebot gibt“, so Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanzbildung der Schuldnerberatung Wien. „Bei den Workshops mit den Schüler:innen merke ich, dass das Interesse groß ist, es aber oftmals an Wissen fehlt. Ein eigenes Konto zu haben, bedeutet für viele Freiheit, es heißt aber auch viel Verantwortung. Die erste eigene Wohnung zu beziehen und einzurichten, macht viel Freude, einen Kredit dafür aufzunehmen, kann aber auch eine große Belastung sein. Solche praxisnahen Themen diskutieren wir in unseren Workshops, klären auf und informieren“.

Der Finanzführerschein wird in Wien von der Schuldnerberatung Wien des Fonds Soziales Wien in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien und in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Wien durchgeführt. „Der Finanzführerschein ist ein wichtiger Baustein im Erwachsenwerden junger Menschen. Es ist gut, wenn man einen Beruf erlernt, wenn man dabei sägen, fräsen, spachteln, oder Autos reparieren lernt. Es ist gut, wenn man Grundwissen über Geschichte, Biologie, Geografie, Sprachen und technische Fächer erlernt. Beides ist eine solide Basis für ein erfolgreiches Berufsleben. Genauso . Wichtig ist es aber, sich mit Geldgeschäften auszukennen. Mit dem Finanzführerschein bieten wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartner:innen Basiswissen in Finanzfragen. Das ist uns als Arbeiterkammer Wien deshalb so wichtig, weil sich junge Menschen einen sorgenfreien Start in ein erwachsenes, eigenständiges Leben verdient haben. Das ermöglicht der Finanzführerschein mit praxistauglichem Wissen, das junge Menschen im täglichen Leben anwenden können“, betont die Präsidentin der Arbeiterkammer Wien, Renate Anderl bei der Zertifikationsübergabe.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer ergänzt: „Diese Woche ist nicht nur Zeugnistag für die Wiener Schüler:innen, heute dürfen wir auch rund 280 Schüler:innen zum absolvierten Finanzführerschein gratulieren. Finanzbildung findet immer mehr Eingang in den Schulalltag und das ist gut so. Gerade bei jungen Menschen, die bereits oder bald ihr erstes eigenes Geld verdienen, ist es wichtig über wesentliche Finanzfragen Bescheid zu wissen.

Alan (15 Jahre) hat gemeinsam mit seinen Schulkolleg:innen die Module des Finanzführerscheins erfolgreich absolviert. Für ihn waren vor allem die Themen Online-Kauf und Ratenzahlungen spannend: „Online bekommt man ständig und überall Werbung für die verschiedensten Dinge angezeigt. Manches interessiert mich und ich kann mit wenigen Klicks von der Couch aus shoppen. Ratenzahlungen wirken auf den ersten Blick verlockend, weil ich weniger Geld sofort ausgeben muss. Durch den Finanzführerschein weiß ich aber jetzt besser Bescheid, was passieren kann, wenn man Verträge und Ratenzahlungen abschließt. Wichtig ist mir, mit meinem Geld gut auszukommen und mir Dinge leisten zu können, die mir Spaß machen.“

Über den Finanzführerschein in Wien

Das kostenlose Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schulen und Berufsschulen, da sie unmittelbar vor dem Start in die finanzielle Eigenständigkeit stehen. In 5 Modulen zu je 2 Unterrichtseinheiten (er)lernen Schüler:innen Kompetenzen im Umgang mit Geld. Themen wie das eigene Konto, Finanzierungsformen, Versicherungen, Schulden oder etwa Kaufverhalten und Werbestrategien werden mit praxisnahen Infos vermittelt.



Mitarbeiter:innen der Schuldnerberatung Wien führen durch 3 Module, 2 Module werden via E-Learning im Unterricht durchgenommen. Zum Abschluss bekommen die Schüler:innen ihr Zertifikat überreicht. Initiator des Finanzführerscheins war die Schuldnerhilfe Oberösterreich, die Bundesländer Wien, Oberösterreich, Vorarlberg und Salzburg setzen das Konzept bereits erfolgreich um.

Mehr Informationen unter www.finanzbildung.wien

