Summer School: FH Technikum Wien schickt fünf Studierende ins Silicon Valley

Wien (OTS) - Fünf Teilnehmer*innen der Silicon Valley Summer School können einen Monat an der San José State University (SJSU) verbringen. Neben einer Product Development-Lehrveranstaltung stehen auch Unternehmensbesuche bei Apple, Intel & Co. auf dem Programm.

Die FH Technikum Wien schickt ab diesem Sommer jährlich fünf Studierende in die Heimat von Google, Apple und Co. Die Teilnehmer*innen der Silicon Valley Summer School erhalten die Chance, einen Monat an der San José State University (SJSU) zu verbringen, mitten in einer der führenden Innovationsregionen weltweit.

Sie absolvieren dort eine Product Development-Lehrveranstaltung der SJSU, haben ein Rahmenprogramm mit Unternehmensbesuchen sowie Zeit für den einen oder anderen touristischen Trip an den Wochenenden. Anreise, Unterkunft und Teilnahme an der Summer School werden von der FH Technikum Wien finanziert.



Weiterbildung in internationalem Tech-Umfeld

„Mit der Teilnahme an der Summer School bieten wir bieten fünf ausgewählten Studierenden die Möglichkeit, sich in einem hochinteressanten internationalen Tech-Umfeld fachlich weiterzubilden und dabei neue Ideen und Eindrücke für ihr Studium an unserer Fachhochschule zu sammeln“, sagt Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der FH Technikum Wien.

„Internationale Erfahrung zu sammeln und über den Tellerrand zu blicken, wird im Arbeitsleben immer wichtiger und ist auch im Rahmen unseres Studienangebots von zentraler Bedeutung“, ergänzt Geschäftsführer Florian Eckkrammer. „Wir hoffen, dass die Studierenden im Rahmen der Summer School auch die Gelegenheit nutzen können, um etwas vom Spirit des Silicon Valley mitzunehmen.“

Produktentwicklung und Unternehmenseinblicke

Die fünf Teilnehmer*innen Pauline Luger, Mohammadali Bahramali, Stefan Dieminger, Johannes Frohnwieser und Oliver Tomondy wurden auf Basis von kreativen eingereichten Motivationsvideos und -schreiben ausgewählt. Im akademischen Teil des Programms erhalten die Studierenden ab 5. Juli fünf Wochen lang vertiefende Einblicke rund um die Themen Produkt- und Dienstleistungsentwicklung sowie Marketing. Auch die Innovationsgeschichte und Unternehmenskultur im Silicon Valley werden den Studierenden an der SJSU vermittelt. Auf dem Terminplan der Summer School stehen außerdem Besuche von Einrichtungen wie dem Plug and Play Tech Center, dem Computer History Museum oder dem California Institute for Quantitative Biosciences (QB3), bei Unternehmen wie Apple und Intel sowie Treffen mit Start-up-Expert*innen.

Die Wochenenden können die Teilnehmer*innen mit Freizeitaktivitäten selbst gestalten. Mit den für sie kostenlos nutzbaren öffentlichen Verkehrsmitteln lassen sich so etwa die San Francisco Bay Area, die UC Berkeley und die Stanford University oder die Strände von Santa Cruz sowie die Weingüter im Napa Valley besichtigen – oder auch weiter entfernte Metropolen und Regionen wie Los Angeles, Las Vegas oder der Yosemite National Park besuchen.

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 13.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden 4.500 Studierende in 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. https://www.technikum-wien.at

