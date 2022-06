Sommerfest im Belvedere 21

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 15. Juli 2022, lädt das Belvedere 21 nach zweijähriger Pause wieder zum beliebten Sommerfest. Von 16 bis 24 Uhr wird mit Programm für alle der Sommer gefeiert.

Das Belvedere 21, Schauplatz für österreichische und internationale Kunst der Gegenwart, bietet beim diesjährigen Sommerfest Veranstaltungen für die ganze Familie – inklusive Kunstvermittlung, Open Mic, einer Tanzperformance und offenem Atelier für Kinder. Los geht’s ab 16 Uhr mit geführten Rundgängen durch die neu eröffnete Schau The Now Voyager der britischen Künstlerin Rebecca Warren sowie die Sammlungsausstellung Avantgarde und Gegenwart. Für Summer-Vibes sorgt das DJ-Kollektiv von Sounds of Blackness Vienna. Kunstbegeisterte und Sommerfans sind eingeladen, den Nachmittag mit Erfrischungen und Snacks unter freiem Himmel zu genießen und den Abend mit Musik und Tanz ausklingen zu lassen. Das Party-Highlight des Abends kommt quer durch die Stadt ins Belvedere 21 – Ottakring meets Landstraße: EsRAP, die Geschwister Enes und Esra Özmen, haben ihr neues Album im Gepäck.

Eintritt und Programm frei.

Das vollständige Programm finden Sie HIER.

