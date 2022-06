JOYSBIO bietet SARS-COV-2-Antigen-Schnelltest zum Nachweis der Omicron-Untervarianten BA.4 und BA.5

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - TIANJIN, China, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ - Während sich die SARS-COV-2 Omicron Untervarianten BA.4 und BA.5 ihren Weg durch die EU und die USA bahnen, ist Joysbio in der Lage, den Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Schnelltest für sich selbst zu Hause durchzuführen. Das Joysbio Coronavirus-Antigen-Schnelltestkit kann die Omicron-Subvarianten BA.4 und BA.5 wirksam nachweisen. Der Test ist nach CE1434 (PCBC) für den Selbsttest durch Laien zertifiziert.

Bereits im Juni 2020 hat Joysbio seinen bahnbrechenden COVID-19-Antigen-Schnelltest veröffentlicht. Anhand der 15-minütigen Ergebnisse können Regierungsbeamte, Organisatoren von Veranstaltungen, Schulleiter und andere Personen Entscheidungen über Distanzierung, das Tragen von Masken und andere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Weitere Informationen über das Testkit finden Sie unter https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

Seit der Veröffentlichung des ersten COVID-Antigentests hat JOYSBIO weltweit mehr als 200 Millionen Tests geliefert, um alle Menschen vor diesem tödlichen Virus zu schützen.

„Da weltweit neue SARS-COV-2-Mutationen BA.4 und BA.5 auftauchen", so Zhang, "wächst der Bedarf an Tests, die eine aktive Infektion mit neuen BA.4- und BA.5-Varianten zuverlässig nachweisen können. Unsere Aufgabe bei JOYSBIO ist es, Tests anzubieten, die schnell, zuverlässig und effizient sind, damit die Menschen ihr Leben so schnell wie möglich weiterführen können."

Zertifiziert durch CE1434 (PCBC) für Selbsttests durch Laien, ist dies der einzige Test, den jeder Haushalt haben sollte. Bei den ersten Anzeichen von Symptomen oder einer möglichen Exposition kann der Test Aufschluss darüber geben, ob es sich um COVID oder um eine andere Krankheit handelt.

Die professionelle Version dieses Tests wurde kürzlich in die „Gemeinsame EU-Liste der COVID-19-Antigen-Schnelltests" unter Kategorie A aufgenommen, deren Verwendung von der Europäischen Kommission für die Ausstellung digitaler COVID-Bescheinigungen in der EU dringend empfohlen wird.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussiertes chinesisches Biotechnologieunternehmen, das qualitativ hochwertige medizinische In-vitro-Diagnose (IVD)-Schnelltestkits sowie revolutionäre kundenspezifische Reagenzienkits entwickelt, herstellt und in alle Teile der Welt liefert. JOYSBIO wurde von einem Team von Fachleuten gegründet, die über viele Jahre gemeinsamer Erfahrung in den Bereichen Technik, Marketing/Vertrieb, Betrieb und Herstellung in dieser Branche verfügen.

Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, wenden Sie sich bitte an Rick Zhang unter +86-186-0545-0986 oder per E-Mail an bd @ joysbio.com.