csrTAG 2022 Anmeldung startet ab heute!

XVII. Österreichischer CSR-Tag am 13.10.2022 zu "Künstliche Intelligenz & Kreislaufwirtschaft" - Was verantwortungsvolles Wirtschaften für die Gesellschaft leisten muss

Wien (OTS) - In den letzten 200 Jahren hat die Menschheit eine beeindruckende Industriewirtschaft entwickelt und damit für beispiellosen Wohlstand und Wachstum gesorgt- doch wie lange noch?

Der österreichische Materialverbrauch war 2018 bei 19 Tonnen pro Person und Jahr. Die damit verbundenen Versorgungsrisiken sowie die sozialen und ökologischen Folgen stehen im Widerspruch zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich und weltweit.

Wir sagen „Bye, Bye, CO2!"

Unsere Antwort: Kreislaufwirtschaft! Zirkuläre Prozesse entkoppeln das Wachstum schrittweise vom Verbrauch endlicher Rohstoffe. Dabei beschleunigt Künstliche Intelligenz (KI) Lernprozesse und macht Veränderung agiler.

Unsere Bedingung: Daten werden auf offene und sichere Weise geteilt und KI auf eine Weise entwickelt und eingesetzt, die alle einschließt und fair ist.

Unser Rückhalt: Das Ziel des Circular Economy Action Plans der EU und der Kreislaufwirtschaftsstrategie der Österreichischen Bundesregierung ist die Steigerung des Recyclings sowie die Wiederverwendung von Produkten im gemeinsamen Wirtschaftsraum bis 2050.

Unsere Bewegung: Schon heute zirkulieren Rohstoffe in einigen unserer Mitgliedsunternehmen und KI hilft dabei, damit aus Abfall Rohstoff wird. Doch wie können Mensch und Maschine ein kreatives und faires Miteinander finden? Diese Fragen stellen wir beim csrTAG 2022.

Unser Angebot: respACT lädt am 13. Oktober zum Unternehmenskongress für nachhaltiges Wirtschaften. In 10 Programmpunkten und 6 Breakout-Sessions geben an die 50 Speaker ihr Wissen weiter, wie wir Wirtschaft gestalten können, die wertvolle Rohstoffe achtsam einsetzt, wie wir Softwarewerkzeuge stärker in Handwerk und Kunst verankern können und was Künstliche Intelligenz für den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet.

Erleben Sie am csrTAG 2022 an Beispielen, was zirkuläres Design kann, wie zirkuläre Geschäftsmodelle laufen und warum zirkuläre Infrastruktur den Ressourcenverbrauch optimiert.

Vernetzen Sie sich beim csrTAG mit Game-Changern, Querdenker*innen und Erfinder*innen, mit Unternehmer*innen, die Impulse liefern, Inspiration und handfeste Beispiele aus der Praxis dabeihaben.

Machen Sie mit! Melden Sie sich jetzt an! First come, first served. Mehr auf: www.csrtag.at

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung in den Medien - Fotos, Texte und Grafiken finden Sie in unserem Mediakit.

Anmeldung: ab 23. Juni 2022

Save the date: Pressegespräch am 23. September von 9-11 Uhr bei A1



Über respACT: respACT – austrian business council for sustainable development – ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt seine über 370 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. Seit 2004 fungiert respACT als Koordinierungsstelle des Global Compact Network Austria.

Über den Österreichischen csrTAG: Der Österreichische csrTAG hat sich seit 17 Jahren bei den heimischen Unternehmen als Jahreshighlight zum Thema nachhaltiges Wirtschaften etabliert.

Sponsoren: respACT bedankt sich bei allen Sponsoren, Medienpartnern und Unterstützern des csrTAG 2022, darunter A1, BIG –Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Brantner Digital Solutions, Brau Union Österreich, KPMG, Mondi Group, PALFINGER, Pet to Pet, Reinhard Backhausen textile & circular consulting, VBV-Vorsorgekasse, Vetropack Austria, Vienna Insurance Group, VOLKSBANK und Zumtobel

Datum: 13.10.2022, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: A1 Telekom Austria Group

Lasallestraße 9, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.csrtag.at/

