Zweiter Tag der Bezirksfeste zum Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“

LH Mikl-Leitner: „Die Generationen vor uns haben unglaublich viel geleistet“

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch am heutigen Sonntag ging der Reigen der Bezirksfeste anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ weiter. In 22 Städten im ganzen Land wird an diesem Wochenende das Jubiläum feierlich begangen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm heute zunächst am Bezirksfest in Bruck an der Leitha teil, weitere Stationen sind bei den Veranstaltungen in Baden und Gänserndorf vorgesehen.

In ihrer Festrede betonte die Landeshauptfrau im Zusammenhang mit dem historischen Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“: „Niederösterreich hat in diesen 100 Jahren sehr viel an Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein gewonnen, weil wir es verstanden haben, historische Ereignisse wie den Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, den Fall des Eisernen Vorhanges oder auch die Schaffung einer eigenen Landeshauptstadt für eine dynamische Entwicklung unseres Landes zu nutzen.“

„Die Generationen vor uns haben unglaublich viel geleistet“, betonte sie auch im Blick auf einen besonderen Ehrengast des Festaktes in Bruck, die 101-jährige Anna Windholz: „Jetzt liegt es an unserer Generation, dieses Bundesland gut weiter zu entwickeln. Und ich bin überzeugt: Das Miteinander ist das Erfolgsrezept, dass es bei uns in Niederösterreich gut weitergeht“.

Bei den Bezirksfesten wolle man „all das in den Mittelpunkt stellen, was uns wert und wichtig ist, und hier haben unsere Vereine und Ehrenamtlichen eine ganz besondere Bedeutung“, so die Landeshauptfrau: „Die Vereine und Ehrenamtlichen sind wichtige Lebensadern für uns in Niederösterreich.“

So wie in Bruck wird an diesem Wochenende in 22 Städten des Landes – den 20 Bezirkshauptstädten sowie in Waidhofen an der Ybbs und Klosterneuburg – das Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“ gefeiert. Zwischen 15.000 und 20.000 Beteiligte haben sich bei den Vorbereitungsarbeiten für diesen Höhepunkt des Jubiläumsjahres eingebracht. Besonders im Blickpunkt stehen dabei die Einsatzorganisationen sowie Freiwilligen-Initiativen aus den Bereichen Gesundheit, Ökologie, Landwirtschaft, und natürlich auch die Vereine und ehrenamtlich tätige Einzelpersonen. Großes Augenmerk wird auch auf den Bereich der Regionalkultur gelegt: Hunderte Blasmusikkapellen, Trachten-, Tanz- und Gesangsvereine sowie Chöre aus dem Bereich der Volkskultur sind mit dabei. Darüber hinaus treten viele kleinere und größere Ensembles von fast allen 126 Musikschulen des Landes auf. Die Museen und Galerien haben geöffnet, und auch zahlreiche national und international renommierte Künstlerinnen und Künstler wie Musical-Legende Werner Auer, Kinderliedermacher Bernhard Fibich oder Schauspieler Manuel Rubey bespielen die Bühnen des Landes.

Beim Bezirksfest in Bruck startete der heutige Sonntag mit einem ökumenischen Festgottesdienst, unter dem Motto „DAS.SIND.WIR“ präsentieren sich das ganze Wochenende über Vereine, Musikschulen, Organisationen und Aktive aus dem Bezirk. Darüber hinaus gibt es u. a. eine „Regionsolympiade“, Schmankerl aus dem Römerland Carnuntum und eine Leistungsschau der Einsatzorganisationen. Zahlreiche Musikgruppen der unterschiedlichsten Stilrichtungen treten auf, darunter etwa am gestrigen Samstagabend die bekannte Sängerin Tina Naderer.

