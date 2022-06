Lyoness/Lyconet: Offene Forderungen in zweistelliger Millionenhöhe dokumentiert

Rückforderungen in Höhe von 28.235.647,09 € (Stand 24.06.2022) sind bei der BE Konfliktmanagement lückenlos dokumentiert.

Wien (OTS) - Die BE Konfliktmanagement realisiert seit etwa acht Jahren erfolgreich Forderungen für Geschädigte der Unternehmen. In 38 Ländern schließen sich die Geschädigten zusammen und koordinieren Maßnahmen. Gegen die Lyoness Europe AG allein ergingen in Österreich 23 OGH-Urteile und die Zahl der Geschädigten aus aller Welt steigt täglich. Bis heute werden jeden Tag Neukunden in die Akten aufgenommen und von der BE-EWIV (Firmenbuch 580004y, Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung) im Rahmen von Musterfeststellungsklagen vertreten.



Die Aktivitäten der Verantwortlichen von Lyoness/Lyconet in den sozialen Medien erwecken den Eindruck, dass es ihnen an Geld nicht fehlt. Im Gegenteil: Wohnsitze in Monaco, Dubai und der Schweiz, Privatjets, Luxus-Yachten und vieles mehr befindet sich in ihrem Besitz. Fakt ist aber auch, dass allein in Österreich Hunderte von Urteilen die Lyoness Europe AG als Schneeballsystem klassifizieren.



Kunden der BE Konfliktmanagement hingegen haben bei der Investition in dieses vermeintlich lukrative Geschäft teilweise hohe Schuldenberge angehäuft. Viele wurden während der Teilnahme am Lyoness/Lyconet-Programm an den Rand der Existenz gedrängt. Von Seiten des Unternehmens wird immer wieder auf die Eigenverantwortung der MLM-Teilnehmer abgestellt. Dass diese jedoch durch Täuschung und Manipulation überhaupt erst so weit gebracht wurden, bleibt hingegen regelmäßig unerwähnt.

BE-EWIV – Eine Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung unterstützt Geschädigte! BE-EWIV – Eine Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung unterstützt Geschädigte!

Rückfragen & Kontakt:

BE Konfliktmanagement Ltd. & Co.KG

Wollzeile 11/2.OG

1010 Wien

Tel. +43 (1) 5124489

Fax. +43 (1) 25330333458

Website: www.bekm.eu