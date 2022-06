#dif22: Pure Lebensfreude am Festival-Samstag!

Wien (OTS/SPW) - Wo bewegen sich hunderte Fans bei der größten Turneinheit des Landes? Wo spazieren Bundespräsident Van der Bellen und Bürgermeister Ludwig von der Friedensinsel bis zur Sichere Wien Insel? Und wo feiern Menschen friedlich, ausgelassen und kostenlos zu heimischen und internationalen Musikgrößen, während sie sich zu brennenden Themen beraten lassen können? Das geht nur beim Donauinselfest 2022. Das war der Festival-Samstag.

Tag zwei auf der Wiener Donauinsel fing leicht verregnet und mit gemäßigteren Temperaturen an, das hielt hunderte Fans aber nicht davon ab, zur größten Turnstunde „Fit mit Philipp“ mit Philipp Jelinek zu kommen. Belohnt wurden die sportlichen DIF-Besucher*innen mit einem besonderen Gast am Ende der Sporteinheit: Der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig überraschte den Vorturner der Nation mit einer Rekord-Urkunde. „ Musik und Donauinselfest ist eine bekannte Kombination, dabei steht das Fest für so viel mehr, denn jedes Jahr gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm. Bei der heutigen Bewegungseinheit konnte sogar ein Rekord erzielt werden: Ich gratuliere Philipp Jelinek zur größten Turnstunde Österreichs und bedanke mich für seinen unermüdlichen Einsatz für die Fitness unseres Landes! “, gratuliert Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Im Anschluss an die Live-„Fit mit Philipp“-Stunde überreichte der Bürgermeister die besondere Auszeichnung vor den Augen der Fans.

#dif22 meets Bundespräsident Van der Bellen

Ein weiteres Highlight am Festival-Samstag war der Besuch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, der gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig das #dif22 besuchte. Gemeinsam unternahmen die beiden bei inzwischen strahlendem Sonnenschein eine Tour quer über das Festivalgelände und blickten bei Gesprächen mit Einsatzkräften auch hinter die Kulissen. Von der Friedensinsel und einem Meet & Greet mit der ukrainischen Band Latexfauna ging es weiter zur Sicherheitszentrale des Donauinselfests und der Sichere Wien Insel inklusive Besuch der Helfer Wiens. Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen: „ Das Donauinselfest ist als Europas größtes Freiluftfestival zurück. Die positive Stimmung auf der Wiener Donauinsel konnte ich heute persönlich erleben und auch die Freude in den Gesichtern der Menschen sehen – endlich wieder gemeinsam singen, tanzen und schöne Erinnerungen schaffen. Besonders spürbar ist auch hier die große Solidarität mit allen Menschen aus der Ukraine, die nicht nur zum Fest eingeladen sind, sondern auch ukrainische Musiker*innen auf der Bühne live erleben können. “

#dif22 steht für Service- und Beratung!

Neu am 39. Donauinselfest ist die große Beratungsinsel, die allen DIF-Besucher*innen kostenlos und ohne Terminvereinbarung Beratung und Service zu aktuell brennenden Themen wie Wohnen, Heizen oder Arbeit anbietet. „ In Wien haben wir eine Vielzahl an Unterstützungsleistungen, die jetzt für viele Menschen wichtiger sind als je zuvor. Damit alle Stadtbewohner*innen wissen, welche Services es gibt, braucht es Information und Beratung – und genau das bieten wir beim #dif22 “, erklärt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien und ergänzt: „ Auf der Beratungsinsel ist alles vertreten vom Fonds Soziales Wien über Volkshilfe, KWP und Mieterhilfe bis hin zu RecycleMe, WIENXTRA, Plattform Verpackung mit Zukunft, AMS und WAFF – das Angebot ist groß und wird rege genutzt! “ Seit Beginn des #dif22 am gestrigen Freitag ist der Andrang auf der Beratungsinsel bei der Brigittenauer Brücke groß und das Angebot wird gut angenommen; zahlreiche Besucher*innen nutzen die Beratungsstellen.

Von Schlager, über K-Pop hin zu italienischer Amore

Neben dem umfangreichen Rahmenprogramm und Serviceangebot steht das Donauinselfest 2022 natürlich für eines: fulminante Musik-Shows heimischer und internationaler Acts. Menschen aller Generationen feierten am Festival-Samstag ihre musikalischen Größen und bewegten sich zu Klängen aus allen Genres. Zu den Höhepunkten zählten definitiv Stefanie Werger, Umberto Tozzi und Peter Cornelius als Headliner auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne. Auf der OBI / kronehit Electronic Music Bühne begeisterten die koreanische Girl-Band Lightsum, DJane Mattn und der österreichische DJ Levex das Publikum. Ordentlich Partystimmung kam auch auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlagerbühne auf, denn hier zelebrierten die Nockis ihr vierzigjähriges Jubiläum. „ Wo kann man ein paar Schritte gehen und bewegt sich von Südkorea über die grünen OBI Welten hin zu den Nockbergen? Das alles geht am Donauinselfest, dem Festival der Superlativen. Ich freue mich sehr, dass die unglaublich tolle Stimmung, die hier seit gestern herrscht, das besondere DIF-Feeling auf eine neue Ebene hebt, die wir uns alle ersehnt haben. Und jetzt dürfen wir auf den finalen Festival-Sonntag gespannt sein! “, so Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

