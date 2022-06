#dif22: Auf ins Finale am Festival-Sonntag!

Wien (OTS/SPW) - Drei Tage großartige Festivalstimmung – das ist das 39. Donauinselfest, das gestern seinen fulminanten Auftakt feierte, heute bei angenehmen 24 Grad weitergeht und morgen seinen großen Abschluss mit Jan Delay auf der Wien Energie/radio fm4 Festbühne findet. Besonderes Highlight an allen drei DIF-Tagen ist die neue Heurigeninsel mit Wienerlied und Wiener Wein. Ein Ausblick auf den Festival-Sonntag!

Nach zwei Jahren Pandemie erstrahlt das #dif22 heuer wieder in voller Größe auf der Wiener Donauinsel. Vier Areas, 11 Bühnen und über 600 Stunden Programm – das ist Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Nach dem gestrigen fulminanten Auftakt mit u. a. Mathea, Edmund und Nico Santos, wird heute bei angenehmen Temperaturen weitergesungen und weitergetanzt. Und auch der Festival-Sonntag verspricht ein buntes Programm für alle Generationen und jeden Geschmack. Heuer neu an allen drei Tagen ist die Heurigeninsel mit der W24 Wienerlied Bühne sowie der Wien Holding Erzählkunst Bühne. „ So wie das Donauinselfest ein fester Bestandteil von Wien ist, so sind es auch das Wienerlied und Wiener Wein. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Musik der Stadt in dieser Form auf die Insel bringen “, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „ Ein Highlight für alle Fans ist sicher auch das offene Singen mit Birgit Denk – hier kann man die eigene Textsicherheit noch einmal auf die Probe stellen. Das großartige Programm verdanken wir übrigens Kuratorin Agnes Palmisano! “ Besucher*innen erwarten morgen tolle Auftritte vom Schrammelquartett der MUK, dem Duo Sulzer/Fuchsberger mit Robert Kolar, Open Stage und Skero und die Müßig Gang.

#dif22 + Festival-Sonntag = fm4 Bühne

Eine Rechnung die sicher aufgeht: Morgen verwandelt sich die Wien Energie Festbühne in die legendäre fm4 Stage. Acts wie Verifiziert, Shark Tank und Mavi Phoenix werden dem Publikum so richtig einheizen, bevor Jan Delay als Headliner die Donauinsel zum Beben bringt. Auch das Rahmenprogramm am Sonntag wird unvergesslich: Ob auf der Sportinsel, bei kunterbuntem Kinderprogramm auf der Kinderfreunde Showbühne oder mit den zahlreichen Straßenkünstler*innen, die am Festgelände unterwegs sind. DIF-Fans kommen bei viel Sonnenschein und heißen Temperaturen jedenfalls ordentlich in Schwung. Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Es ist die schönste Bestätigung, die vielen lachenden Gesichter zu sehen und die einzigartige Stimmung und die vielen positiven Vibes hier auf der Insel mitzuerleben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Besucher*innen, die sich so gewissenhaft an die Hausordnung halten und so das Donauinselfest wieder zu einem sicheren Fest und einem unvergesslichen Erlebnis machen! “

Die #dif22 Headliner am Sonntag:

Bank-Austria/radio 88.6 Rock Bühne: Apocalyptica

Friedensbühne: BAITS

Wien Energie/radio fm4 Festbühne: Jan Delay & Disko No 1

OBI/kronehit Electronic Music Bühne: BJones

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlagerbühne: Johnny Logan & Band

Ö1 Kulturzelt: Ernst Molden und Ursula Strauss

W24 Wienerlied Bühne: Skero und die Müßig Gang

Wien Holding Erzählkunst Bühne: Birgit Denk und Bernhard Eder

FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne: N!DDL - a tribute to Tina Turner

younion-FSG Bühne: Kraut&Ruam



Das gesamte Programm des Donauinselfests 2022 gibt es unter donauinselfest.at/Programm.

Aktuelles Bildmaterial finden Sie hier.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

