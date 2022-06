Ernst-Dziedzic erschüttert über brutalen Anschlag in Nachtclub in Oslo

Grüne: Gedanken sind bei den Opfern und der gesamten norwegischen Community

Wien (OTS) - „Ich bin erschüttert und schockiert über die furchtbaren Nachrichten aus Oslo. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und der gesamten norwegischen Community“, sagt Ewa Ernst-Dziedzic, Außenpolitik- und LGBTIQ-Sprecherin der Grünen, anlässlich des brutalen Anschlags in einem Nachtclub in Oslo gestern Nacht. „Zugleich möchte ich meine Bewunderung und meinen Respekt all jenen Zivilist:innen aussprechen, die unglaubliche Zivilcourage und Mut gezeigt haben und bei der Verhaftung des Täters mitgeholfen haben“, meint Ernst-Dziedzic.



„Heute hätte die Pride in Oslo stattfinden sollen und ein lautes und buntes Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Miteinander setzen sollen. Stattdessen herrscht nun Trauer, Angst und Entsetzen in Norwegen und darüber hinaus. Alle Pride-Veranstaltungen mussten aus Sicherheitsgründen abgesagt werden“, sagt Ernst-Dziedzic und ergänzt: „Auch wenn das genaue Tatmotiv noch nicht ermittelt werden konnte, da der Täter bis zum jetzigen Zeitpunkt schweigt, sei eines klar und deutlich gesagt: Liebe ist stärker als Hass. Und weder die Community in Norwegen noch sonst irgendwo wird sich dem Hass einzelner beugen“.



Zum aktuellen Zeitpunkt schließt die Polizei ein Hassverbrechen nicht aus, es wird wegen Terror ermittelt. Das "London Pub" im Erdgeschoss und der "London Club" in der darüber liegenden Etage sind seit den 1970er Jahren dezidiert gay / queere Institutionen in Norwegen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at