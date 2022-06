„IM ZENTRUM“: Notfallplan Kohle und Atom – Mit voller Energie zurück?

Am 26. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Energiekrise in Folge des Ukraine-Kriegs gewinnt an Schärfe. Russland hat die Gaslieferung an einige europäische Länder deutlich gedrosselt. Deutschland erhält über die Pipeline Nord Stream beispielsweise nur noch halb so viel Gas und hat die Alarmstufe im Notfallplan ausgerufen. Diese Lieferunsicherheit zwingt einige Länder zu ungewöhnlichen Maßnahmen. In Österreich soll das stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach aktiviert werden, in Deutschland wird über eine Laufzeitverlängerung der letzten Kernkraftwerke diskutiert. Können diese Maßnahmen die Energieversorgung sicherstellen oder sind sie Ausdruck der fehlenden Alternativen zu russischem Gas? Wie groß ist die Gefahr, dass aus der Energiekrise eine Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes wird, und was muss die Politik jetzt tun? Und ist die Inbetriebnahme eines Kohlekraftwerks nicht das Gegenteil der angestrebten Energiewende, um die Klimaziele zu erreichen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 26. Juni 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Werner Kogler

Vizekanzler, Die Grünen

Manfred Haimbuchner

stv. Landeshauptmann Oberösterreich und stv. FPÖ-Parteiobmann

Martin Selmayr

Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Sigrid Stagl

Umweltökonomin, Wirtschaftsuniversität Wien

