Grüne OÖ: Roschger: Das Vize-Duo an Werner Koglers Seite ist gewählt - Gratulation an Leonore Gewessler und Stefan Kaineder

Erweiterter Bundesvorstand würdigt großartige Performance von Stefan Kaineder auf Bundes- und Landesebene

Linz (OTS) - „Werner Kogler hat nun offiziell das neue kraftvolle Duo an seiner Seite. Wir Grüne OÖ gratulieren Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zur Wahl als Bundessprecher-Stellvertreterin. Und wir gratulieren natürlich unserem Landessprecher Stefan Kaineder zur eindrucksvollen Bestätigung in dieser Funktion. Dies würdigt nicht nur seine bisherige eindrucksvolle bundespolitische Performance, sondern auch seine großartige Arbeit als Chef der OÖ Grünen und als Landesrat. Seinen unermüdlichen Einsatz für Klimaschutz und ein erfolgreiches, lebenswertes Oberösterreich. Auf beiden Ebenen hat Stefan Kaineder natürlich weiter den felsenfesten Rückhalt und jede Unterstützung der Grünen OÖ“, zeigt sich die Grüne Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger hocherfreut über das Votum des heutigen Erweiterten Grünen Bundesvorstandes.

In dieser so herausfordernden Zeit sind ein kraftvoller Parteichef Werner Kogler und sein starkes Grünes Spitzenteam von fundamentaler Bedeutung und ein extrem wichtiges Signal. „Diese Grüne Spitze verkörpert Weitsichtigkeit, Kompetenz und den unbedingten Willen, all die großen Herausforderungen zu meistern. Sachlich und wohlüberlegt. Sie steht für eine Politik, die tut, was für das Land und die nachfolgenden Generationen getan werden muss. Und sie steht für eine Stabilität, die die Grünen zum Anker dieser Koalition macht“, betont Roschger und sieht eine tiefverankerte Achse der Grünen OÖ zur Bundesspitze.

„Diese Achse war schon bisher mehr als ausgeprägt und wird durch die Bestätigung von Stefan Kaineder als Bundessprecher-Stellvertreter weiter gestärkt. Austausch und Zusammenarbeit funktionieren bestens und werden auch beständig intensiviert. Denn nur als Einheit sind Herausforderungen zu meistern und Ziele zu erreichen“, betont Roschger

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at