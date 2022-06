PHAGO gratuliert Johannes Steinhart als neuen Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer

Die Ärzteschaft hat in der Pandemie wichtigen Beitrag geleistet, so der Verband der Arzneimittel-Vollgroßhändler.

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidium und werden unseren Teil dazu beitragen, dass die Arzneimittelversorgung Österreichs auch in Zukunft sichergestellt ist. PHAGO-Vorstand

Wien (OTS) - Der Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO gratuliert Dr. Johannes Steinhart zur heutigen Wahl an die Spitze der Österreichischen Ärztekammer.

Die gesamte Ärzteschaft hat in der Pandemie einen wichtigen Beitrag geleistet, dass das Gesundheitssystem in Österreich trotz der größten medizinischen Krisen in der 2. Republik so gut funktioniert habe, betont der PHAGO-Vorstand. Und weiter: „ Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidium und werden unseren Teil dazu beitragen, dass die Arzneimittelversorgung Österreichs auch in Zukunft sichergestellt ist. “





Über PHAGO:

PHAGO ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhandels. Dessen wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung für Österreich. Als Rückgrat der Arzneimittelversorgung kümmern sich die PHAGO-Großhändler um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln, die jedes Monat von der Industrie in die Apotheke gebracht werden müssen. In der Pandemie haben die fünf Arzneimittel-Vollgroßhändler bisher über 17 Millionen Dosen Covid-Impfstoffe in ganz Österreich ausgeliefert.

