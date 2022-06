Grüne wählen Gewessler und Kaineder zu Stellvertreter:innen

Kogler: „Starkes Team für handlungsfähige, zukunftsorientierte Politik in Bund, Länder und Gemeinden“

Wien (OTS) - Beim heutigen Erweiterten Bundesvorstand der Grünen, wurden Leonore Gewessler und Stefan Kaineder einstimmig zu den Stellvertreter:innen von Bundessprecher Werner Kogler gewählt. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Leonore Gewessler und Stefan Kaineder als Stellvertreterin und Stellvertreter des Bundessprechers der Grünen in die Zukunft gehen und gratuliere ihnen herzlichst zur Wahl. Beide eint eine enorme Kraft und Leidenschaft für den Klimaschutz. Sie sind auch beide Menschen, die die Verantwortung beim Schopf packen und auch in schwierigen Situationen nicht das Handtuch werfen. Wir befinden uns in einer Zeitenwende, wo notwendigerweise die Politik eine andere werden muss. Jetzt braucht es verantwortungsvolle, handlungsfähige, zukunftsorientierte Politik mit Hand und Fuß. Mit Leonore und Stefan als Stellvertreterin und Stellvertreter und dem gesamten Grünen Team sind wir dafür stark aufgestellt“, freut sich der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.

„Wir Grüne treiben die Energiewende voran. Wir sichern damit die Unabhängigkeit unseres Landes. Und wir schützen unser Klima und die Zukunft dieses Planeten. Nie hat es grüne Politik so sehr gebraucht, wie in Mitten dieser Zeitenwende. Die Wahl zur stellvertretenden Bundessprecherin der Grünen ist deshalb gerade jetzt eine große Verantwortung, auf die ich mich freue und vor der ich auch Respekt habe. Ich werde meine volle Kraft einbringen. Es ist eine Ehre und Freude Teil dieses Teams zu sein“, sagt Leonore Gewessler, frisch gewählte Stellvertreterin des Bundessprechers.

„Wir leben in einer Zeit, in der es gilt, täglich neue Herausforderungen zu lösen und als Gesellschaft rasch klimafit zu werden. Es ist für mich eine große Ehre und Verantwortung im Grünen Spitzenteam mitgestalten zu dürfen. Ich tue das mit großer Freude und Leidenschaft“, sagt Stefan Kaineder, wiedergewählter Stellvertreter des Bundessprechers.

Der EBV ist nach dem Bundeskongress das zweithöchste willensbildende Organ der Bundespartei und tagt mindestens viermal im Jahr. Er besteht aus den Mitgliedern des Bundesvorstandes, den Regierungsmitgliedern auf Bundesebene, dem:der Sprecher:in des 10. Bundeslandes, jeweils einem:r Vertreter:in des Europaparlaments und der Grünen Bildungsakademie, zwei Vertreter:innen der Abgeordneten zum Nationalrat sowie je eine:r Vertreter:in der Landesparteien. Landesorganisationen, die im Landtag vertreten sind, entsenden je eine:n weitere:n Delegierte:n.

