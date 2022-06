„Trio Caruso“ singt am 30.6. im Haus der Begegnung 20

„Kulturforum“ bittet um Reservierungen: maly.christine@aon.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kulturforum Brigittenau“ veranstaltet am Donnerstag, 30. Juni, einen festlichen Musik-Abend mit dem aus 3 Tenören bestehenden Ensemble „Trio Caruso“. Alessandro Fortunato, Marco Ferrante und Stefano Sorrentino erfreuen die Zuhörer*innen mit Arien aus Opern und Operetten. Ergänzt wird das bunte Programm mit „Unvergesslichen Melodien aus Italien“. Simone Cozzolino begleitet die Sänger gekonnt auf dem Klavier. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert im „Haus der Begegnung Brigittenau“ (20., Raffaelgasse 11-13) ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des „Kulturforums“ ersuchen um Reservierungen unter der Telefonnummer 0664/19 44 208. Zuschriften per E-Mail an die Organisator*innen: maly.christine@aon.at.

Verschiedenste Kultur-Initiativen in der Brigittenau werden vom Bezirk gefördert. Auskünfte über solche Veranstaltungen gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau unter der Rufnummer 4000/20 115. Erkundigungen per E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

