Einladung Pressekonferenz Kaleidio, das größte Jungschar- und Ministrant*innenlager Österreichs & 75 Jahre Katholische Jungschar

Dienstag, 28. Juni, 11 Uhr im OÖ Presseclub, Landstraße 31, 4020 Linz

Wien/Linz (OTS) - Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start des größten Jungschar- und Ministrant*innenlagers „Kaleidio“, das von 10. bis 16. Juli 2022 in Steyr, Oberösterreich, stattfinden wird.

850 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, ihre Gruppenleiter*innen und ehrenamtliche Helfer*innen freuen sich schon auf diese außergewöhnliche Ferienwoche. Geboten werden Gemeinschaft, Spaß und Abenteuer in fünf verschiedenen Erlebniswelten z.B. eine eigene Kinderstadt „Perspektivia“ erbauen, „im Strudel der Zeit“ in einer Zeitreise die Bibel erforschen, „unter dem Sternenhimmel“ Menschen aus anderen Kulturen treffen, in der Outdoorwelt „der Natur auf der Spur“ sein und bei „Superpower:loading“ Held*innen kennenlernen, die sich für Kinderrechte einsetzen. Mehr als 150 Helfer*innen sind schon startbereit und werden für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen.

Außerdem wird die Katholische Jungschar heuer 75 Jahre alt. Seit 1947 ist die Katholische Jungschar Lebensraum, Kirche und Lobby für und mit Kindern. Mit der Sternsingeraktion setzt sie jedes Jahr ein Zeichen für eine gerechte Welt.

Über den Stand der Vorbereitungen, den genaueren Ablauf und über das Geburtstagsjubiläum möchten wir Sie gerne bei der Pressekonferenz informieren.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Barbara Grüner Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar Österreichs: 75 Jahre Katholische Jungschar in Österreich

Lukas Plöbst Gesamtleitung Kaleidio: Programm und Organisation des größten Jungschar- und Ministrant*innenlagers in Österreich

Moderation: Mayella Gabmann (Diözese Linz)

Rückfragen & Kontakt:

Mayella Gabmann, Öffentlichkeitsarbeit Kaleidio, Diözese Linz, 0676/8776-3345, mayella.gabmann @ dioezese-linz.at