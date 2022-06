Schweinebauern-Verband VÖS bestürzt über Aufnahmen aus Schweinestall

Katastrophale Missstände aufgrund mangelhafter Tierbetreuung

Wien (OTS) - Am 23. Juni veröffentlichte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) Aufnahmen von verendeten Tieren in einem Schweinestall und brachte diese in Zusammenhang mit einem österreichischen Schweinemastbetrieb. Es sind mehrere verendete Schweine in einem Maststall zu sehen, manche davon in einem fortgeschrittenen Verwesungsstadium. Die in den Aufnahmen sichtbaren katastrophalen Missstände sind offensichtlich das Resultat von mangelhafter Tierbetreuung und legen klare Verstöße gegen das Tierschutzgesetz nahe. Der Verband Österreichischer Schweinebauern (VÖS) lehnt diese skandalösen Zustände entschieden ab und stellt sich damit hinter die große Mehrheit der österreichischen Bäuerinnen und Bauern, die ihrer hohen Verantwortung als Tierhalterinnen und Tierhalter nachkommen.

"Alle Tierhalterinnen und Tierhalter haben die Pflicht, ihre Tiere bestmöglich zu betreuen. Das Wohlergehen der Tiere ist täglich zu kontrollieren - sollte ein Problem auftreten, muss schnell reagiert werden", erklärt VÖS-Obmann Walter Lederhilger. "Die vorliegenden Aufnahmen legen nahe, dass in den betreffenden Stallungen die Tierversorgung tage- oder gar wochenlang vernachlässigt wurde. Diese Zustände sind schockierend und repräsentieren nicht die gewissenhafte Arbeit der über 19.000 österreichischen Schweinebäuerinnen und -bauern, die sich tagtäglich um das Wohl und die Gesundheit ihrer Tiere kümmern."

Eine pauschale Verurteilung des Haltungssystems ist in diesem Zusammenhang unsachlich und daher zurückzuweisen. Wenn Tiere unzureichend betreut werden, ist dies unabhängig vom Haltungssystem eine schwere Verfehlung. Der VÖS bekennt sich darüber hinaus zu einer Weiterentwicklung der österreichischen Schweinewirtschaft zu mehr Tierwohl im Rahmen einer mehrteiligen Tierwohlstrategie. (Tierwohlstrategie des VÖS:

https://www.voes-online.at/images/VOES-Strategiepapier_Tierwohl-Schwe

in-sterreich_2021.pdf) (Schluss)

