FPÖ kritisiert enorme Ausgaben des grünen Sozialministers an grüne Werbeagentur

Leistungen für fast 300.000 Euro kaum erkennbar

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz kritisierte heute in einer Kurzdebatte zur Besprechung einer parlamentarischen Anfragebesprechung im Nationalrat horrende Ausgaben des grünen Sozialministers Rauch an die den Grünen intensiv verbundene Werbeagentur „Jung von Matt“. Die Summe von mehr als 286.000 Euro war im März 2022 für die Bewerbung einer Kampagne zur Delogierungsprävention geflossen. „Also für ein Projekt, mit dem Opfer Ihrer desaströsen Politik unterstützt werden müssen“, so Schnedlitz in Richtung der türkis-grünen Regierung.

„Wir haben an Leistungen für diese stattliche Summe nicht mehr gefunden als eine einfach gestaltete Homepage, ein YouTube-Video mit rund 200 Aufrufen und ein paar Presseaussendungen“, listete der Generalsekretär auf und stellte fest, dass auch das Klimaministerium der ebenfalls anwesenden grünen Ministerin Gewessler just diese Agentur mit hohen Geldsummen beauftragt habe.

Jung von Matt gestaltete nicht nur bereits zahlreiche Kampagnen der Grünen, sondern war 2016 auch für den Bundespräsidenten-Wahlkampf des ehemaligen Grün-Politikers Alexander Van der Bellen verantwortlich, der aktuell als „Kandidat“ verzweifelt um Spenden keilt. Dabei wird er erneut betreut von Martin Radjaby, der 2016 als Geschäftsführer bei Jung von Matt ebenso Van der Bellens Wahlkampfmanager war.

Die Kritik unterstrich auch der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, NAbg. Christian Hafenecker, und kündigte an, den offensichtlich genauso schamlos stattfindenden Steuergeld-Missbrauch der Grünen ebenfalls in den Fokus der Untersuchungen einzubeziehen. „300.000 Euro für eine Werbeagentur für ein Projekt, mit dem Menschen finanziell geholfen werden soll – wie krank ist denn das? Warum kommt das nicht zusätzlich in den Hilfstopf?“, fragte Hafenecker.

