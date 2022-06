Logistikmarkt Österreich: Dynamischer Markt mit Zukunft

Wien (OTS) - Der aktuelle Marktbericht von CBRE gibt einen Überblick über den aktuellen Status des Logistikmarktes Österreich – mit den Zentren Wien, Graz und Linz – und liefert einen Ausblick auf die zu erwartenden Entwicklungen der kommenden Monate und Jahre.

Trotz aller Herausforderungen überwiegt die Nachfrage, die zu einer noch nie dagewesenen Dynamik am Logistikmarkt Österreich führt. Die nächsten drei Jahre bringen einen Bauboom am österreichischen Logistikmarkt. Bis 2024 sollen rund um Wien, Graz und Linz rund 1,4 Millionen m² Logistikflächen errichtet werden – so viel wie noch nie. Diese Flächen werden auch wirklich gebraucht, der aktuelle Bestand von 5,6 Millionen m² reicht nicht mehr aus. Treiber am Logistikmarkt sind der Onlinehandel, Effizienzsteigerung, Branchenwachstum (wie etwa im Lebensmittelhandel) sowie die Restrukturierung von Lieferketten. In naher Zukunft werden Nutzer von veralteten Bestandsflächen in neue Logistikflächen übersiedeln. Aus dieser Entwicklung erklärt sich auch der hohe Anteil an spekulativ errichteten Flächen in den letzten und nächsten Monaten in Österreich , ist Logistikexperte und Associate Director Franz Kastner von CBRE überzeugt.

Logistikmarkt Wien

Der Logistikmarkt in und um Wien ist nach wie vor mit 2,7 Millionen m² der größte, der durch die vermehrte Bautätigkeit der letzten Jahre stark erneuert wurde. 52% der Flächen sind moderne Kategorie A Flächen. Die Leerstandsrate für A und B Flächen liegt bei ca. 0.9%. Die niedrige Leerstandsrate spiegelt die hohe Nachfrage wider; ebenso die moderat steigenden Mietpreise: bis Ende des Jahres sollte die Spitzenmiete bei EUR 6,50/m²/Monat liegen , prognostiziert Kastner.

Graz wird international

Der modernste Bestand an Logistikflächen ist in und um Graz zu finden. Rund 70% der rund 970.000m² Logistikflächen entsprechen Kategorie A. Viele der internationalen Entwickler, die bereits erfolgreich am Wiener Markt sind, kommen nun nach Graz zur Entwicklung neuer Projekte. Die Pipeline ist mit ca. 300.000m² vermietbarer Fläche bis 2024 am Grazer Logistikmarkt gut gefüllt , analysiert Kastner den Grazer Markt, wo die Spitzenmiete bis Ende des Jahres bei EUR 6,10/m²/Monat liegen sollte.

Hotspot Linz-Wels

Mit 1,8 Millionen m² ist in der Region Linz-Wels der zweitgrößte Logistikmarkt Österreichs angesiedelt, in dem sich allerdings auch der größte Anteil – rund 60% – von veralteten Flächen befindet. Bis 2024 kommt wieder etwas Bewegung in den traditionsreichen Logistikstandort und es werden rund 160.000m² neue Logistikflächen errichtet. Das Niveau für Mieten liegt auf demselben Niveau wie in Graz.

Logistikimmobilien: Everybody’s Darling

Keine andere Assetklasse hat solch eine „Karriere“ hingelegt und an Beliebtheit bei Investoren gewonnen wie Logistik. Man könnte sagen, dass Logistikimmobilien von Nischenprodukten zu Everybody’s Darling avanciert sind , so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE. Der einzige Grund, warum im Jahr 2021 mit EUR 500 Millionen etwas weniger in österreichische Logistikimmobilien investiert wurde als im Jahr 2020, ist der, dass die Transaktionsprozesse mehr Zeit in Anspruch genommen haben und sich ins Jahr 2022 verschoben haben. Unser kürzlich veröffentlichter Investor Intentions Survey für Europa zeigt, dass rund ein Fünftel der Investoren Logistikimmobilien im Fokus haben , so Fichtinger, der darauf verweist, dass zwar viel – rund 1,4 Millionen m² – in den kommenden Monaten und Jahren errichtet wird, aber nur wenig auf den Investmentmarkt kommt, da die Entwickler die Logistikflächen oftmals auch selbst im Eigentum behalten. Der Nachfrageüberhang hat in den vergangenen Monaten zu einem starken Preisanstieg geführt.

Der Logistikmarktbericht Österreich 2022 von CBRE kann hier heruntergeladen werden.

