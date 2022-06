Aviso: 30.6. Studienpräsentation EcoAustria/ISPA: Wirtschaftliche Bedeutung des Internets – endlich konkrete Zahlen

Neue Studie von EcoAustria und ISPA dokumentiert die volkswirtschaftlich bedeutende Rolle des Internets in Österreich

Wien (OTS) - Das Internet hat sich in den vergangenen Krisenjahren als unverzichtbar erwiesen. Doch was bedeutet das in Zahlen? Wie viel Prozent des Wirtschaftswachstums gehen darauf zurück? Was bringen Förderungen? Und was ist nötig, um das Potenzial des Internets auszuschöpfen? Zu diesen und noch mehr Fragen hat EcoAustria im Auftrag der ISPA eine neue Studie durchgeführt, zu deren Präsentation wir Vertreter:innen der Medien herzlich einladen.

Es sprechen:

Stefan Ebenberger, Generalsekretär ISPA

Harald Kapper, Präsident ISPA

Monika Köppl-Turyna, Direktorin EcoAustria

Wolfgang Schwarzbauer, Studienautor



Zeit: Donnerstag, 30. Juni, 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Moritz Yvon, BA

ISPA - Internet Service Providers Austria

E-Mail: moritz.yvon @ ispa.at

Mobil: +43 699 14 66 10 22

Tel.: +43 1 409 55 76

Web: www.ispa.at