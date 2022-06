Frauenpower für die Energiewende: Hemma Bieser wird Vorständin bei OurPower

Gründerin der Innovationsagentur avantsmart stärkt den Wachstumskurs der OurPower Energiegenossenschaft

OurPower ist bereits jetzt für 1000 Bürger*innen der Marktplatz ihrer Wahl für den Kauf und Verkauf ihres Ökostroms. Die aktuelle Energiepreiskrise zeigt, dass Bürger*innen-Energie die Strompreise stabilisiert. Deshalb wird OurPower jetzt rasch wachsen. Hemma Bieser, Vorständin OurPower Energiegenossenschaft SCE 1/2

Wir freuen uns, dass wir Hemma Bieser nun auch für die operative Mitarbeit als Vorständin gewinnen konnten. Als erfahrene Managerin mit breiter Kenntnis von Innovationsmethoden und ihrem umfassenden Netzwerk ergänzt sie optimal das Vorstandsteam. Martin Fleischanderl, Vorsitzender des OurPower-Aufsichtsrats 2/2

Wien (OTS) - Die OurPower Energiegenossenschaft holt mit Dipl. Ing.in Hemma Bieser eine erfahrene Managerin und Innovationsexpertin in den Vorstand.

Seit 1. Juni 2022 verstärkt Hemma Bieser das Vorstandsteam von OurPower. Gemeinsam mit den Vorständen Ulfert Höhne und Peter Molnar und mittlerweile 600 Mitgliedern wird sie den Aufbau der Energiegenossenschaft zum starken Motor der Energiewende vorantreiben. „ OurPower ist bereits jetzt für 1000 Bürger*innen der Marktplatz ihrer Wahl für den Kauf und Verkauf ihres Ökostroms. Die aktuelle Energiepreiskrise zeigt, dass Bürger*innen-Energie die Strompreise stabilisiert. Deshalb wird OurPower jetzt rasch wachsen. “, so Hemma Bieser.

Die 2018 gegründete OurPower Energiegenossenschaft befindet sich in einer rasanten Wachstumsphase. Es hat sich gezeigt, dass die Grundprinzipien des gemeinschaftlichen Erzeugens und Verbrauchens von Strom gerade jetzt die Lösung für die steigenden Strompreise bieten. Heute zählt die OurPower Community fast 600 Genossenschaftsmitglieder und 1000 Kund*innen. Das Ziel von 30.000 Kund:innen soll in den nächsten Jahren erreicht werden. Hemma Bieser war bereits in der frühen Ideen- und Konzeptionsphase von OurPower mit dabei. Als Aufsichtsrätin hat sie die Genossenschaft in den letzten Jahren in der Strategie- und Geschäftsmodell-Entwicklung begleitet.

Der schreckliche Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die daraus resultierenden, massiven Gaspreissteigerungen sind ein weiterer Beweis für die Gefahren der Abhängigkeit von fossiler Energie. Gerade in solchen Krisenzeiten braucht es innovative Geschäftsmodelle wie jenes von OurPower. Auf dem Online-Marktplatz können Stromerzeuger:innen ihren Strom aus PV, Wind oder Wasserkraft zu einem fairen Preis direkt vermarkten. Die Preise für die Stromkund:innen bleiben bei OurPower stabil und weitgehend unabhängig von internationalen Entwicklungen.

Martin Fleischanderl, Geschäftsführer der Helios Sonnenstrom GmbH und Aufsichtsratsvorsitzender der OurPower Energiegenossenschaft: „ Wir freuen uns, dass wir Hemma Bieser nun auch für die operative Mitarbeit als Vorständin gewinnen konnten. Als erfahrene Managerin mit breiter Kenntnis von Innovationsmethoden und ihrem umfassenden Netzwerk ergänzt sie optimal das Vorstandsteam. “

Über OurPower

Die Vision von OurPower ist eine Welt, in der Menschen verantwortungsvoll mit Energie umgehen und Strom zu 100% direkt aus regionalen Erneuerbaren Energiequellen beziehen. Mit diesem Ziel betreibt OurPower den Online Marktplatz ourpower.coop (und entwickelt ihn ständig weiter), der rund um das Thema Strom Beziehungen aufbaut. Zwischen Stromverkäufer- und -käufer*innen, Investor*innen und Anlagenbauer*innen. Wir glauben daran, dass wir Energiewende und Klimaschutz nur schaffen können, wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Wer OurPower kennenlernen möchte, hat am 30. Juni 2022 ab 19.30 Uhr beim Sommerfest in Linz die Gelegenheit dazu. Anmeldung: https://bit.ly/OurP-Sommer



Rückfragen & Kontakt:

Hemma Bieser, hemma.bieser @ ourpower.coop



Natascha Fenz, MA, Kommunikation

OurPower Energiegenossenschaft SCE

presse @ ourpower.coop

+43-660-100.90.42