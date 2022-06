2. Bezirk: „Pomali Fest“ mit Saxophon-Musik am Sonntag

Infos vom Verein „Aktionsradius Wien“: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - „Nun gibt’s seit 3 Jahren endlich wieder ein Sommerfest!“, kündigt das Organisationsteam des Vereines „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) an. Gemütlichkeit ist Trumpf bei der Vormittagsveranstaltung mit dem Titel „Pomali Fest“ am Sonntag, 26. Juni, im 2. Bezirk auf dem Gaußplatz 14 (Vorplatz der Pfarre „Muttergottes im Augarten“). Um 9.30 Uhr beginnt die Zusammenkunft mit einer stimmungsvollen Freiluft-Messe vor der Kirche und um 10.30 Uhr fängt ein beschaulicher „Frühschoppen“ unter freiem Himmel an. Für das Musik-Programm mit Jazz-Klassikern und Liedern mit viel „Groove“ sorgt der im 20. Bezirk ansässige und international aktive Saxophon-Solist Tony Perez. Der Verein richtet das Treffen in Kooperation mit der Pfarre aus. Um die Verpflegung der Festgäste kümmert sich in bewährter Weise die Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei.

Bei Schlechtwetter geht die Festivität im Pfarrsaal über die Bühne. Besucher*innen des entspannten Beisammenseins haben die geltenden Corona-Bestimmungen zu beachten. Das Motto der Feier lautet „Musik und Kommunikation am Kirchenvorplatz“. Weitere Informationen: Telefon 332 26 94 (Verein „Aktionsradius Wien“) bzw. E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophon-Virtuose Tony Perez: www.tonyperez.at



Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse