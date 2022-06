Staatspreis Unternehmensqualität in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ an die VBV-Vorsorgekasse

Wien (OTS) - Im Rahmen der Verleihung des „Staatspreises Unternehmensqualität 2022“ am 22. Juni 2022 gab es erneut eine Auszeichnung für die VBV-Vorsorgekasse. Die VBV wurde zum zweiten Mal in Folge als Siegerin in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ ausgezeichnet. Der „Staatspreis Unternehmensqualität“ wird durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und die Quality Austria vergeben. Erst vor kurzem erhielt die VBV-Vorsorgekasse die bislang höchste ÖGUT-Nachhaltigkeits-Auszeichnung und wurde als einzige Vorsorgekasse zum 12. Mal mit Gold-Standard zertifiziert.

„Innerhalb von einer Woche gleich zwei so prominente Auszeichnungen sind schon etwas ganz Besonderes“, freut sich Mag. Andreas Zakostelsky, CEO der VBV-Vorsorgekasse. „Wir arbeiten seit vielen Jahren daran, unseren Kundinnen und Kunden das beste Service zu bieten. Der Staatspreis Unternehmensqualität unterstreicht diese Anstrengungen – er ist eine Auszeichnung für die erstklassige Arbeit unserer Mitarbeitenden“.

Die Jury begründete die Auszeichnung der VBV unter anderem mit der besten Lang-frist-Performance, welche zudem einen ganzheitlichen CSR Ansatz verfolgt. Der Erfolg der VBV-Vorsorgekasse zeigt sich für die Jury auch durch steigende Zugänge und einen hohen Anteil an Stammkundinnen und -kunden.

Bereits im Vorjahr erhielt die VBV-Vorsorgekasse den Staatspreis Unternehmensqualität in der Kategorie „Kleine Unternehmen“, im Jahr 2020 wurde die VBV mit dem Sonderpreis für „Exzellenz in verantwortungsvoller Nachhaltigkeit“ geehrt.

VBV verbindet gute Finanzergebnisse mit gelebter Nachhaltigkeit

Die VBV-Vorsorgekasse betreut als Marktführer bei der obligatorischen, betrieblichen Vorsorge (Abfertigung NEU) mittlerweile rund 2,8 Millionen Menschen in Österreich. „Wir verbinden gute Finanzergebnisse mit gelebter Nachhaltigkeit“, erklärt Andreas Zakostelsky. „Kunden erhalten mit unserer Strategie gute langfristige Ergebnisse mittels nachhaltiger Veranlagung. Seit Beginn der OeKB Performancemessung 2004 konnte die VBV-Vorsorgekasse mit einer Performance von + 2,83 % p.a. über diesen langfristigen Zeitraum ein besseres Ergebnis erzielen, als der Durchschnitt der Vorsorgekassen.“

Über den Staatspreis Unternehmensqualität

Der Staatspreis Unternehmensqualität ist die höchste staatliche Auszeichnung für dauerhaft gute Ergebnisse und wurde heuer zum bereits 27. Mal vergeben. Er zeichnet sich durch exzellente operative und strategische Arbeit sowie konsequente Weiterentwicklung eines Unternehmens aus. Voraussetzung ist die umfassende Beurteilung nach allen Qualitätskriterien des EFQM-Modells durch ein Assessoren-Team. Das Ziel des Staatspreises Unternehmensqualität liegt darin, Unternehmensqualität und Excellence in möglichst vielen Unternehmen und Organisationen Österreichs zu verankern, zu stärken und damit die Wettbewerbsfähigkeit am Standort weiterzuentwickeln.

