IQVIA OTC Mirror und Quality Awards 2022

Die Gewinner des IQVIA OTC Mirror und der Quality Awards 2022 stehen fest.

Wien (OTS) - Die österreichische Apothekerschaft wurde wie jedes Jahr um ihre Meinung zu namhaften Herstellern im Bereich von rezeptfreien Arzneimitteln gefragt.

In Kooperation mit dem österreichischen Apothekerverband hat IQVIA auch 2022 die jährliche Apothekenumfrage über das Image der am OTC-Markt vertretenen Unternehmen durchgeführt. Die Empfehlung der Apotheken ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Kaufverhalten von OTC-Produkten. Die jährliche Befragung hält den OTC-HerstellerInnen in gewisser Weise den Spiegel vor und spielt direktes Feedback zur Wahrnehmung durch die Apothekerschaft zurück.

Wie bereits in den letzten Jahren wurde die OTC-Mirror-Befragung online durchgeführt. Bereits seit 2011 wird der IQVIA OTC Mirror mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt, um die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren gewährleisten zu können. Der Teilnehmerkreis besteht ausgewogen verteilt aus PKAs und ApothekerInnen.

Die OTC-Hersteller wurden durch die TeilnehmerInnen in fünf unterschiedlichen Kategorien bewertet: HerstellerIn, Geschäftsbeziehung, Produkte, Außendienst und Marketingaktivitäten. Der IQVIA OTC Mirror Award basiert auf den Kriterien Gesamtzufriedenheit, Zufriedenheit mit der Qualität der Produkte, Empfehlungsbereitschaft sowie der Zufriedenheit mit dem Außendienst. Zusätzlich werden vier IQVIA Quality Awards in den Bereichen „Verbraucherinformationen in den Medien“, „Schulungsangebote“, „Innovation des Jahres“, sowie „Beste digitale Initiative“ verliehen.

Zum vierten Mal in Serie sicherte sich das steirische Unternehmen Apomedica den ersten Platz beim IQVIA OTC Mirror Award 2022. Den zweiten Platz belegt das Unternehmen Bayer, gefolgt vom Unternehmen Sanova auf Platz drei. Sanova ist erstmals unter den führenden drei platziert.

Drei der vier IQVIA OTC Quality Awards gehen an den Erstplatzierten des OTC Mirror Awards 2022. Das Unternehmen Apomedica nimmt die Quality Awards für „Beste Verbraucherinformationen in den Medien“, „Beste digitale Initiative“ und „Innovation des Jahres“ mit nach Hause – Letztgenanntes mit dem Produkt „Dr. Böhm® Blutdruckformel“ und die beste digitale Initiative mit Webinaren und Online-Schulungen. Der Quality Award für „Beste Schulungsangebote“ geht 2022 an das Unternehmen Institut Allergosan. Wir gratulieren allen GewinnerInnen herzlich!



