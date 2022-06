mDrei Unternehmensgruppe (Marke: LOISIUM) erhält siebenstelliges Investment von TAUROS Capital für internationale Expansion

Die Unternehmensgruppe agiert als Beteiligungsgesellschaft über mehrere Firmen als international tätiger Hotelimmobilienberater, Hotelmanager und Hotelbetreiber.

Wien (OTS) - Mit den beiden LOISIUM-Hotels in Langenlois (NÖ) und Ehrenhausen (Südsteiermark) konnte in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Hotelmarke am Markt etabliert werden, die sich rund um das Thema „Wein & Spa“ positioniert hat. Nun soll dieses Erfolgskonzept auch auf einer internationalen Ebene umgesetzt werden – unter anderem in einer der wichtigsten Weinregionen der Welt, der Champagne, wo schon im August 2022 ein neues Hotel eröffnet wird. Ein weiteres ist im Elsass geplant. Unter anderem für diese Expansion - weltweit sind weitere Top-Standorte in Planung - erhielt die mDrei Unternehmensgruppe eine siebenstellige Beteiligungssumme der TAUROS Capital Management GmbH.

Die Eigentümer und Geschäftsführer der mDrei Unternehmengsruppe, Michael Regner, Martin Schaffer und Mustafa Özdemir, sind sich einig, dass das Investment auch eine Bestätigung für den Kurs und Erfolg des Unternehmens ist: „Ganz bewusst haben wir uns in den letzten Jahren mit unseren Tätigkeitsbereichen als Hotelbetreiber, Hotelimmobilienberater und auch im Hotelmanagement breit aufgestellt. Dadurch haben wir eine Resilienz aufbauen können, die es uns auch in den letzten Jahren, die ganz im Zeichen der Pandemie standen und besonders auch die Hotellerie getroffen haben, ermöglicht hat, erfolgreich zu wirtschaften. Mit diesem Rückhalt haben wir langfristige Pläne entwickeln können, die den Erfolg des Unternehmens auch in Zukunft sichern werden.”

Christof Neuner von der TAUROS Capital Management GmbH über das Investment: „Wir sehen für das innovative Hotelkonzept großes internationales Potenzial. Die Kombination aus Genuss und körperlicher Erholung an ausgewählten Weinstandorten, hat uns von Anfang an begeistert. Das Unternehmen ist bestens geführt und die Projektpipeline für die nächsten Jahre ist sehr gut gefüllt. Daraus ergeben sich auch in den kommenden Jahren bemerkenswerte Wachstumschancen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Über mDrei

Die mDrei Unternehmensgruppe hält Unternehmensbeteiligungen im Hotel- und Tourismusbereich, unter anderem den LOISIUM-Hotels, dem international agierenden Hotelimmobilienberatungsunternehmen mrp hotels mit Standorten in Wien, Berlin, Amsterdam und Istanbul sowie der Xenios Management, die internationale Hotelmanagement-Dienstleistungen erbringt.





Über TAUROS Capital

TAUROS Capital Management GmbH ist Österreichs Pionier im Bereich Revenue-based financing (umsatzbasierter Finanzierungen). Die Wiener Investmentgesellschaft vergibt Nachrangkapital an Unternehmen mit Wachstumspotential. Dabei übernimmt TAUROS Capital Management GmbH weder Geschäftsanteile noch eine Gesellschafterstellung, sondern ist für einen festgelegten Zeitraum (üblich 5 bis 7 Jahre) zu einem vereinbarten Prozentsatz am Unternehmensumsatz beteiligt.

https://www.tauroscapital.com/

