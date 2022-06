AVISO Filmvorstellung, 23.6., 20:00: Modeschule Hetzendorf präsentiert Show 2022 „on screen“

Für die Präsentation der Arbeiten der Schüler*innen der Modeschule Hetzendorf wurde 2022 das Medium Film gewählt. Präsentiert wird morgen mit Vzbgm. Wiederkehr im Metrokino.

Wien (OTS) - Statt der traditionellen Modeschau im Schloss Hetzendorf wurde 2022 das Medium Film gewählt, um die Arbeiten der Schüler*innen der Modeschule zum Jahresthema UTOPIE richtig in Szene zu setzen. Der ca. 30-minütige Film „on screen“ wird am 23. Juni 2022 in insgesamt vier Vorstellungen im Metro Kino präsentiert. Es sind nur mehr wenige Publikums-Restkarten für die Vorstellungen am Nachmittag um 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr verfügbar, zu kaufen ab 14.30 Uhr direkt an der Kinokasse (nur Barzahlung möglich).

VIP-Presse-Event inkl. Filmvorstellung

Im Rahmen der VIP-Presse-Events steht neben der Filmvorführung auch die Verleihung der Stipendien und Förderungen an die begabtesten Schüler*innen durch Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr am Programm.

Datum/Uhrzeit: 23.6., 19.00 Empfang, 20:00 Beginn Filmvorstellung

Ort: 1., Metrokino, Johannesgasse 4

Medienvertreter*innen sind dazu herzlich eingeladen!

Weitere Informationen unter: www.modeschule.wien.gv.at





Rückfragen & Kontakt:

MMag. Monika Kycelt, Direktorin

monika.kycelt @ wien.gv.at

Tel.: (01) 4000-85710



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at