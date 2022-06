discovery+-App ab 28. Juni auf Sky Q verfügbar: Für Sky Q Kund:innen zwölf Monate kostenlos

Wien (OTS) -

Neuer Streamingdienst von Warner Bros. Discovery mit einer großen Auswahl an Real-Life-Entertainment und Spor

Die discovery+ App launcht ab 28. Juni 2022 auf der Sky Q Plattform



Sky Q Kund:innen können sich ab Start registrieren und erhalten das Angebot zwölf Monate kostenlos

Starker Neuzugang in der App-Welt von Sky Q: Nächste Woche erweitert der neue Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, discovery+, das Content-Angebot auf Sky Q. Der neue Streamingdienst ist für Sky Q Kund:innen zwölf Monate inklusive.



discovery+ bietet ein breites Spektrum an exklusiven Inhalten und Originals. Sky Q Kund:innen erwartet eine große Auswahl an Real-Life-Entertainment und Sport. Hierzu zählen lokale Shows wie „Katzenberger@Work - Gülle statt Glamour“, mit Daniela Katzenberger in der Hauptrolle, aber auch exklusiver Live-Sport wie die Tour de France oder Tennis Grand-Slam-Turniere. Darüber hinaus werden Themenwelten wie z.B. Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Abenteuer, Technik, Umwelt, Wissenschaft und Paranormales bedient. Ergänzt wird das Angebot der discovery+ App auf Sky Q durch die linearen Sender-Streams von Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD sowie Event bezogene Streams.



Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution bei Sky: "Mit der Integration der discovery+ App auf der Sky Q Plattform wächst unser Content-Angebot weiter. Wir schaffen den ultimativen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir alle führenden Streamingdienste auf einer Plattform vereinen. So können unsere Sky Q Abonnent:innen ihre Lieblingsinhalte an einem Ort genießen.”



Nach Ablauf der zwölf Monate besteht die Möglichkeit, das Angebot entweder als werbefreie* Variante für 5.99 Euro monatlich oder als werbeunterstütze Variante für 3.99 Euro monatlich weiter zu genießen. Für Kund:innen, die sich das Angebot für ein Jahr im Voraus sichern wollen, gilt ein Beitrag von 59.99 Euro (werbefrei*) und 39.99 Euro (werbeunterstützt) jährlich.



discovery+ wird ab dem 28. Juni 2022 in Österreich und Deutschland verfügbar sein. Nutzer:innen können die discovery+ App auch mit der Sprachfernbedienung aufrufen.



*Live-Streams und Catch Up-Inhalte können Werbung enthalten. Einige Programme enthalten Sponsorings sowie Trailer.



Über discovery+

discovery+ ist die neue Streaming-Plattform von Warner Bros. Discovery und verfügt über eine immense Auswahl an teils exklusivem Content, der die gesamte Bandbreite an Real-Life-Entertainment und Sport abdeckt. Neben exklusiven Formaten und Originals, die sich um Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Paranormales, Abenteuer, Wissenschaft, Technik oder Umwelt drehen, beinhaltet das Angebot auch Top-Live-Sport sowie eine Vielzahl an hochwertigen Dokumentationen. Zudem sind die Streams von Eurosport 1, Eurosport 2 sowie eventbasierter Bonus-Feed bei Sportevents verfügbar. discovery+ ist über den Browser unter discoveryplus.com sowie allen gängigen App Stores, wie dem Apple App oder Google Play Store, erhältlich. Darüber hinaus kann discovery+ über verschiedene Smart TVs, Spielekonsolen oder Streaming-Geräte genutzt werden. Dank der Partnerschaft mit Sky ist discovery+ auch auf der Sky Q Plattform erhältlich. Mehr dazu erfahren Sie unter: www.discoveryplus.com



Über Sky Q

Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen – Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ORF, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.



Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

