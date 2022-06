Montanuniversität Leoben stellt Weichen für nachhaltige Zukunft

Leoben (OTS) - Die Montanuniversität Leoben präsentierte neue Lehrpläne und Studienrichtungen für ein besseres Morgen. Eine breit angelegte Informationskampagne unter dem Titel „Gemacht für die Zukunft“ wurde vorgestellt.

Am Mittwoch, dem 22. Juni 2022, stellte Rektor Univ.-Prof. Dr. Wilfried Eichlseder gemeinsam mit Mag. Elmar Pichl, Sektionschef im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, die neuen Lehrpläne und Studienrichtungen der Montanuniversität Leoben vor. Die Studierenden werden nun noch stärker an den Lösungen für ein besseres Morgen arbeiten. Erhard Skupa, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit an der Universität und Dipl.-Ing. Malina Jop, die in der Kampagne als Testimonial mitwirkt, präsentierten die zu diesem Zweck neu entwickelte Informationskampagne „Gemacht für die Zukunft“, die über die Grenzen Österreichs hinaus Aufmerksamkeit erzeugen soll.

Einzigartig seit der Gründung

Die Montanuniversität Leoben zeichnet sich seit ihrer Gründung durch ihre Einzigartigkeit im europäischen Raum aus. Dazu gehören nicht nur der Standort, die lange Tradition, die Leidenschaft und die wissenschaftliche Exzellenz sowie das familiäre Miteinander, sondern auch das Motto „Alles Außer Gewöhnlich“.

Die großen Herausforderungen unserer heutigen Zeit erfordern jedoch in den Bereichen Ressourcen, Klima, Energie und Umwelt nicht nur die Anpassung des gesellschaftlichen Verhaltens, sondern auch die Ausrichtung einer Universität.

Neue Ausrichtung, neue Lehrpläne und neue Studienrichtungen

Die Montanuniversität Leoben forscht und lehrt deshalb nun verstärkt für ein besseres Morgen, damit aus innovativen Ideen nachhaltige Realität wird. Das Wesen der gesamten Universität ist auf fünf Kernwerte ausgerichtet, die das gesamte Handeln bestimmen: Energieeffizienz, Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, Zero Waste und Kreislaufdesign.

Diese Kernwerte spiegeln sich nun in der hervorragenden Ausbildung der Studierenden in allen Bachelor- und Masterstudien wider und sind die Grundlage für die neu geschaffenen Kompetenzbereiche Advanced Resources, Smart Materials und Sustainable Processing.

Außerdem wurden zwei neue Bachelorstudien in den Lehrplan mitaufgenommen: Responsible Consumption and Production und Circular Engineering.

Univ.-Prof. Dr. Wilfried Eichlseder, Rektor der Montanuniversität Leoben, erklärt die Hintergründe: „ Wir müssen den enormen Herausforderungen, insbesondere im Bereich Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcensicherheit, mit konkreten Lösungen begegnen. An unserer Universität legen wir den Studierenden das passende Rüstzeug in die Hände, um an diesen innovativen und smarten Lösungen für ein besseres Morgen zu arbeiten und sie so auf ihre zukünftige Schlüsselrolle zur Verbesserung unserer Umwelt vorzubereiten.

Wir stehen als Montanuniversität Leoben seit jeher für Exzellenz in Forschung und Lehre, ich bin sehr stolz, dass wir unsere neue Ausrichtung nun verstärkt im Sinne der Generationen, die nach uns kommen, auf den Weg bringen konnten. “

„Durch die Ausrichtung der Studien in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Hinblick auf die aktuellen gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen ist davon auszugehen, dass das Interesse an Studien der Montanuniversität steigen wird", erklärte Mag. Elmar Pichl, Leiter der Hochschulsektion im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. „ Mit dem Studium Responsible Consumption and Production (BA und MA) wurde erstmals ein Studium nach einem SDG (Sustainable Development Goal) ausgerichtet ", strich Pichl hervor. Er hoffe auch, dass durch das neugestaltete Leobener Studienangebot mehr weibliche Studierende für technische/ingenieurwissenschaftliche Fächer begeistert und durch den Ausbau rein englischsprachiger Studien die Anzahl von internationalen Studierenden gesteigert werden könne.

Die neue Kampagne – „Gemacht für die Zukunft“

Um die neue Ausrichtung und das neue Studienangebot bestmöglich zu kommunizieren, wurde eine groß angelegte Kampagne unter dem Motto „Gemacht für die Zukunft“ entwickelt. Eine zentrale Idee war es, die Zielgruppe fortlaufend an allen Touchpoints mit Studierenden zu konfrontieren, deshalb sind die Testimonials der Kampagne auch aktuell Studierende der Montanuniversität. Dipl.-Ing. Malina Jop – ein Gesicht der Kampagne – meint dazu: „ Durch das neue Studienangebot hat sich die Studierbarkeit verbessert und Themen, die für die positive Gestaltung der Zukunft wichtig sind, wurden noch mehr in den Fokus gerückt. So sind wir Leobener Studierenden bestens ausgebildet, um uns allen kommenden Herausforderungen zu stellen und aktiv innovative Entwicklungen mitzugestalten. “ Die Kampagne, die von der Wiener Kreativagentur rosenberg gp erdacht und geplant wurde, wird österreichweit von Juni bis Ende September zu sehen sein, und das auf allen Kanälen. Der Fokus dabei liegt im Online- und Social Media-Bereich, aber auch Print, Out-of-Home oder Hörfunk werden eine große Rolle spielen. Dabei differenziert sich die Kampagne durch ihre Machart stark von bisherigen Kampagnen im Bildungsbereich. „ Unseren großen Schwerpunkt setzen wir sicherlich im digitalen Bereich, aber wir werden mit einer großen und breit angelegten Kampagne und mit einem fantastischen Spot, der bei uns in Leoben produziert wurde und einem Blockbuster gleicht, im ganzen Land auf uns aufmerksam machen. Es ist uns wichtig, junge Menschen und vor allem auch junge Frauen für die Montanuniversität Leoben zu begeistern. Mit dieser modernen und frischen Kampagne, bei der unsere Studierenden im Fokus stehen, sind wir auch zuversichtlich, dass uns das auch gelingt “, ist Erhard Skupa, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, überzeugt.

