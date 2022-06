Literaturfestival O-TÖNE im MuseumsQuartier

07. Juli bis 25. August im MQ Haupthof mit Wolf Haas, Marie Gamillscheg, Fiston Mwanza Mujila, Teresa Präauer, Heinrich Steinfest u.a.

Wien (OTS) - Eröffnet wird am 07. Juli mit dem Bestseller-Autor Wolf Haas und seinem neuen Brenner-Krimi „Müll“. Das große Literatur-Open-Air präsentiert in seiner 19. Ausgabe wieder ein hochkarätiges, literarisches Programm. Im Haupthof des MuseumsQuartier Wien erwarten die Besucher*innen Lesungen acht bekannter Autor*innen sowie acht spannende Debüts quer durch aktuelle Neuerscheinungen und kommende Herbsttitel.



In den kommenden Wochen folgen Marie Gamillscheg („Aufruhr der Meerestiere“, 14.07.), Reinhard Kaiser-Mühlecker („Wilderer“, 21.07.) und Margit Schreiner („Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe“, 28.07.). Im August dann Fiston Mwanza Mujila („Tanz der Teufel“, 04.08.) und Teresa Präauer („Mädchen“, 11.08.), bevor die O-Töne mit zwei glanzvollen Buchpremieren ins Finale gehen: Thomas Stangl präsentiert am 18.08. seinen neuen Roman „Quecksilberlicht“, am 25.08. bringt abschließend Heinrich Steinfest im Zwiegespräch mit Denis Scheck sein neues Buch „Der verrückte Berg“ auf die Festivalbühne.



Die diesjährigen Erstlingswerke bei den O-Tönen stammen von Magdalena Schrefel („Brauchbare Menschen“, 07. Juli), Constantin Schwab („Das Journal der Valerie Vogler“, 14.07.), Ursula Knoll („Lektionen in schwarzer Materie“, 21.07.), Anna Silber („Chopinhof-Blues“, 28.07.), Kurt Fleisch „Aibohphobia“, 04.08.), Moritz Franz Beichl („Die Abschaffung der Wochentage“, Buchpremiere 11.08.), Marcus Fischer („Die Rotte“, Buchpremiere 18.08.) und Bettina Scheiflinger („Erbgut“, Buchpremiere 25.08.).



Für das Programm verantwortlich zeichnen die Literaturwissenschafter*innen Daniela Strigl und Klaus Kastberger.



Infos und Foto-Downloads unter www.o-toene.at



O-TÖNE 2022

Aktuelle Österreichische Literatur im MuseumsQuartier

07. Juli bis 25. August, jeden Donnerstag, 20h

MQ Haupthof, Eintritt frei

Eine Kooperation mit dem MuseumsQuartier Wien

www.o-toene.at



07.07. Eröffnung

O-Töne Debüts: Magdalena Schrefel „Brauchbare Menschen“ (Suhrkamp)

Eröffnungslesung: Wolf Haas „Müll“ (Hoffmann und Campe)

Moderation: Daniela Strigl



14.07.

O-Töne Debüts: Constantin Schwab „Das Journal der Valerie Vogler“ (Droschl)

Lesung: Marie Gamillscheg „Aufruhr der Meerestiere“ (Luchterhand)

Moderation: Daniela Strigl



21.07.

O-Töne Debüts: Ursula Knoll „Lektionen in schwarzer Materie“ (Edition Atelier)

Lesung: Reinhard Kaiser-Mühlecker „Wilderer“ (S. Fischer)

Moderation: Katja Gasser



28.07.

O-Töne Debüts: Anna Silber „Chopinhof-Blues“ (Picus)

Lesung: Margit Schreiner „Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe“ (Schöffling)

Moderation: Kristina Pfoser



04.08.

O-Töne Debüts: Kurt Fleisch „Aibohphobia“ (Kremayr & Scheriau)

Lesung: Fiston Mwanza Mujila „Tanz der Teufel“ (Zsolnay)

Moderation: Klaus Kastberger



11.08.

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Moritz Franz Beichl „Die Abschaffung der Wochentage“ (Residenz)

Lesung: Teresa Präauer „Mädchen“ (Wallstein)

Moderation: Florian Baranyi



18.08.

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Marcus Fischer „Die Rotte“ (Leykam)

Buchpremiere: Thomas Stangl „Quecksilberlicht“ (Matthes und Seitz)

Moderation: Klaus Kastberger



25.08. Abschlussveranstaltung

O-Töne Debüts/Buchpremiere: Bettina Scheiflinger „Erbgut“ (Kremayr & Scheriau)

Einleitung: Klaus Kastberger

Buchpremiere: Heinrich Steinfest „Der betrunkene Berg“ (Piper)

Moderation: Denis Scheck



