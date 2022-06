ORF Burgenland: "Wetterfrosch" Wolfgang Unger feiert 25-Jahr-Jubiläum

Eisenstadt (OTS) - An einem Sommertag im Jahr 1997 gab Wolfgang Unger sein Debüt als ORF-Burgenland-Wetterfrosch und seitdem sind unzählige legendäre Wetterberichte aus dem ganzen Land über den Bildschirm geflimmert. Er berichtet über Menschen und ihre außergewöhnlichen Geschichten oder stellt schräge Fragen von Kalch bis Kittsee. Seine Beiträge gestaltet er immer mit einem Augenzwinkern, viel Humor und Kreativität. Das zeigt sich auch bei den Spielen von "Alle gegen Unger", die er sich vor neun Jahren erstmals für die "ORF Burgenland Sommerfeste" ausgedacht hat. Urgestein Wolfgang Unger scheut er sich auch nicht davor, einmal baden zu gehen oder seine Wettschulden bei gemeinnütziger Arbeit einzulösen.

Der ORF Burgenland feiert seinen Wetterfrosch

Der Südburgenländer feiert dieser Tage sein 25-jähriges ORF-Jubiläum. Heute Mittwoch, dem 22. Juni 2022, gibt es in "Burgenland heute", um 19.00 Uhr in ORF 2/B, ein "Best of" seiner originellen Wetterberichte und er wird auch im Studio live zu Gast sein. Morgen Donnerstag, dem 23. Juni 2022, tauscht er die Seiten und wird in "Mahlzeit Burgenland" von 11.00 bis 13.00 Uhr Gastgeberin Silvia Scherleitner Rede und Antwort stehen.

Am Freitag, dem 24. Juni 2022, wird er erstmals in diesem Jahr beim ORF Burgenland Sommerfest in Frauenkirchen vor Ort sein und bei "Alle gegen Unger" antreten.

Das Publikum ist in diesem Jahr aufgerufen, beim "Best of" der Spiele "Alle gegen Unger" wöchentlich auf burgenland.ORF.at abzustimmen, welches der Spiele am Sommerfest gespielt werden soll. Diese Woche stehen die Spiele "Watte mit Nase transportieren" oder "Notenständer aufstellen" zur Auswahl.

Sendungshinweise:

"Burgenland heute", Mittwoch, 22. Juni 2022, 19.00 Uhr, ORF 2/B "Mahlzeit Burgenland", Donnerstag, 23. Juni 2022, 11.00 Uhr, Radio Burgenland

"ORF Burgenland Sommerfest" in "Burgenland heute" und in Frauenkirchen, Freitag, 24. Juni 2022, 19.00 Uhr, ORF 2/B

Abstimmung "Alle gegen Unger" auf burgenland.ORF.at

