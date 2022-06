Korbinian Kohler ruft "TEGERNSEE PHANTASTISCH" ins Leben

WEISSACH / ROTTACH-EGERN (ots) - Als jüngstes Segment seines SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH bringt der Tegernseer Hotelier ein innovativ gestaltetes Edutainment-Highlight an den Start.

In diesem Sommer eröffnet das SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH mit TEGERNSEE PHANTASTISCH ein völlig neuartiges, multimediales und technologiebasiertes Unterhaltungscenter. Damit stellt Korbinian Kohler nicht nur sein Fünf-Sterne-Resort im Bereich Entertainment europaweit richtungsweisend auf. Auch die Destination Tegernsee selbst wird um eine große Attraktion reicher, die weit über die Region hinausstrahlen und dem Tal zu europaweiter Bekanntheit verhelfen wird.

TEGERNSEE PHANTASTISCH ist ein 2700 Quadratmeter großes Indoor-Center, das zwei kontrastreiche Spiel- und Unterhaltungswelten beherbergt. Beide Areas vereinen Wissensvermittlung mit Spiel und Sport auf kreative Weise. Der Name ist dabei Programm: "Hier dreht sich alles um den Tegernsee, die Umwelt, das Tal und dessen Traditionen. Jede Experience ist speziell auf unsere Heimat zugeschnitten", sagt Korbinian Kohler. Das neue Edutainment-Angebot verspricht ein so geistreiches wie verspieltes Potpourri von Aktivitäten, bei denen Kinder wie Erwachsene endlich wieder gegeneinander Wettkämpfe ausfechten und gemeinsam sportlich wie spielerisch aktiv sein können. "Tegernsee Phantastisch" zelebriert die unbeschwerte Gemeinschaft und das lange vermisste Miteinander der Menschen.

Eingebettet ist dieses Angebot in ein höchst aufwendiges und top-aktuelles Design, dessen gleichzeitig effektreiche und stilvolle sowie überaus kreative Ästhetik jeden begeistert, der diese phantastische Welt einmal betreten hat. Sei es das Wissensangebot, die Spielwelten, das Sportangebot oder die extravagante Gestaltung an sich - jeder Besucher wird sich auf seine persönliche Weise für TEGERNSEE PHANTASTISCH begeistern.

Area 1 ist ein lichtdurchfluteter Raum, in dem rund um den nachempfundenen See zwei- bis dreistöckige Häuser errichtet wurden. In den unteren Etagen erfahren die Besucher jeweils Wissenswertes über die Region. Mal gewähren sie einen multimedialen und interaktiven Einblick in die Unterwasserwelt des Tegernsees, mal erhält der Besucher konkrete Informationen zur Ökologie der Region. An anderer Stelle bekommt die Prominenz des Tegernseer Tals eine Bühne, seien es weltbekannte Künstler, Sportler, Wirtschaftsgranden oder Politiker, die vom Tegernsee stammen. Auch die wohl größte Glas-Boulderwand der Welt, sowie Karussells und die moderne Pizzeria "Gardone" befinden sich in dieser Halle.

Im Gegensatz dazu zeigt sich die Welt in der zweiten Area komplett verdunkelt, eingetaucht in eine atmosphärische Lichtinstallation. Hier ist immer irgendwo irgendetwas in Bewegung. Im Halbdunkel der mystischen Phantasielandschaft sorgen ein Ninja-Warrior-Parcours, ein ungewöhnlicher Hochseil-Klettergarten und eine interaktive Trampolinarena mit akustischen und optischen Effekten für jede Menge Adrenalin. Seine Einzigartigkeit hat "Tegernsee Phantastisch" insbesondere dem kreativen Einsatz neuester Technologien und Medien zu verdanken. Das beweisen ein 5D-Kino und ein Virtual Reality Room, die beide in Kooperation mit dem Europapark Rust entwickelt wurden. "So ein Lern-, Spiel- und Sportangebot, eingebettet in eine derart mystisch inszenierte Landschaft, ist europaweit einzigartig", sagt Korbinian Kohler.

Der Hotelier hat seine Idee eines völlig neuartigen, dabei aber auf sein Resort und den Tegernsee zugeschnittenen Erlebniscenters über viele Jahre hinweg reifen lassen. Jedes Detail hat er zusammen mit einem 15-köpfigen Team aus Architekten, Interior-Designern, ausgewiesenen Freizeitpark-Architekten, Grafik-, Licht- und Sounddesignern konfiguriert und mithilfe der Expertise von Fachleuten die Inhalte der verschiedenen Wissensbereiche erarbeitet. Ein Großteil dieses Projektteams wie auch der umsetzenden Firmen stammt aus der Region. Das Ergebnis ist mehr als eine Schlechtwetter-Option. "Unsere Edutainment-Welt unterscheidet sich klar von herkömmlichen Spielarenen für Kinder", so Korbinian Kohler. "'Tegernsee Phantastisch' ist informative Unterhaltung für jedermann." Damit richtet sich "Tegernsee Phantastisch" gleichermaßen an Einheimische wie auch an Hotelgäste und internationale Besucher des Tegernseer Tals, die mit zusätzlichem Wissen über die Region zurück nach Hause reisen. "Sie sollen das Center wieder mit roten Backen, großen Augen, außer Atem und beseelt verlassen - und mit dem Gefühl: Phantastisch, was der Tegernsee alles bietet."

Für ein Telefon- oder Vorort-Interview steht Ihnen Inhaber Korbinian Kohler gerne zur Verfügung.

Presse-Bilder befinden sich hier im Dropbox-Link:

https://ots.de/tztorR

Anbei unsere digitale Präsentation von Tegernsee Phantastisch:

TPH_Pressepräsentation_Juni2022_03_PDF (tegernsee-phantastisch.com)

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Presseanfragen und Bildmaterial unter:

Katja Mankel

Director GROUP Sales, PR, Markenkooperationen

HOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KG

WIESSEER STRASSE 1, D-83700 WEISSACH / ROTTACH-EGERN, SITZ: KREUTH

M +49 (0) 151-150-65-813

katja.mankel @ bachmair-weissach.com

www.bachmair-weissach.com