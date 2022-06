Anaqua wird Practice Insight übernehmen und seine IP-Management-Lösungen für Kanzleien vervollständigen

Boston (ots) - Mit der geplanten Übernahme werden die IP-Management Plattformen AQX und PATTSY WAVE um vollständig integrierte IP-Zeiterfassungs- und Abrechnungsfunktionen ergänzt.

Anaqua, der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, hat heute bekanntgegeben, die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Practice Insight Pty Ltd und der intelligenten Zeiterfassungssoftware WiseTime von IPH Limited unterschrieben zu haben.

Mit der Investition in die integrierten IP-Zeiterfassungs- und Abrechnungsfunktionen von Practice Insight verbessert Anaqua seine beiden End-to-End-Lösungen für das IP-Praxismanagement AQX® Law Firm und PATTSY WAVE® weiter. Gleichzeitig erweitert Anaqua sein Angebot an eigenständigen Produkten um WiseTime, das Aushängeschild unter den Zeiterfassungstools.

"Diese Übernahme unterstreicht unser dauerhaftes Engagement, die sich ständig ändernden Bedürfnisse von Kanzleien zu erfüllen", sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Wir haben sehr genau auf das Feedback von Anwälten auf der ganzen Welt gehört. Anwaltskanzleien suchen IP-Management-Lösungen, die ausführliche Auswertungen und Analysen, integriertes Dokumentenmanagement, sicheres Cloud-Hosting und kollaborative Kundenportale sowie integrierte Zeiterfassung und Rechnungsstellung bieten. Durch die Übernahme von Practice Insight werden AQX Law Firm und PATTSY WAVE in Zukunft all diese Funktionen vereinen."

Das Team von Practice Insight unter Leitung von Mitgründer und CEO Thomas Haines wird seinen Standort in Perth, Australien, beibehalten und sich der globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Anaqua anschließen.

"Unsere Unternehmen verbindet die große Leidenschaft, die Effizienz im IP-Sektor durch moderne Technologien zu erhöhen", so Haines, selbst ehemaliger Patentanwalt, der nun als Vice President zu Anaqua stoßen und weiterhin das Practice Insight Team leiten wird. "Wir haben schnell eine enge Beziehung zum Anaqua-Team aufgebaut und freuen uns darauf, Teil des Unternehmens zu werden und unsere gemeinsame Vision für ein End-to-End IP Management-System für Kanzleien umzusetzen."

"Die Dienstleistungen von WiseTime passen sehr gut zu Anaquas IP-Management-Software und werden dem Team weitere Wachstumschancen bieten", sagte Andrew Blattman, CEO und Managing Director von IPH. "Wir wünschen dem Team viel Erfolg für die Zukunft als Teil von Anaqua."

Die Übernahme steht momentan unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und anderer relevanter Bedingungen und wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals abgeschlossen sein.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn.

Über WiseTime (auch bekannt als Practice Insight)

Als Mitglied der IPH ist WiseTime (auch bekannt als Practice Insight) führend in der Entwicklung von IP-Business-Intelligence-Software, einschließlich seines Flaggschiffs WiseTime, einer nahtlosen und automatisierten Zeiterfassungslösung. Weitere Informationen finden Sie unter wisetime.com oder auf LinkedIn.

Über IPH Limited

IPH ist die führende Dienstleistungsgruppe für geistiges Eigentum im asiatisch-pazifischen Raum und besteht aus einem Netzwerk von Mitgliedsfirmen, die in acht IP-Rechtsbereichen tätig sind und mehr als 25 Länder betreuen. Zur Gruppe gehören die führenden IP-Firmen AJ Park, Applied Marks, Griffith Hack, Pizzeys und Spruson & Ferguson sowie das eigenständige Zeitmessungsunternehmen WiseTime. IPH beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter in Australien, China, Hongkong SAR, Indonesien, Malaysia, Neuseeland, Singapur und Thailand. Weitere Informationen finden Sie unter IPH Limited oder auf LinkedIn.

Rückfragen & Kontakt:

WORDUP PR

Achim von Michel

Südliche Auffahrtsallee 66

80639 München



Tel: +49(0)89 2 878 878 0

E-Mail: presse @ wordup.de

www.wordup.de