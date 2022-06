Neuer Markt auf Probe in Simmering

Lorymarkt 2.0 feiert sein Comeback – Standler*innen gesucht

Wien (OTS) - Ab 16. September öffnet der Lorymarkt in Simmering seine Pforten – und zwar am historischen Platz, wo schon bis 2009 Markttreiben herrschte. Es ist ein weiterer Markt „auf Probe“, wie es ihn bereits bei der Neubaugasse im 7. Bezirk, in der Alszeile in Hernals oder in der Matznergasse im 14. Bezirk gibt. Aktuell werden noch Standler*innen für den neuen Markt in Simmering gesucht, der vorerst an 6 Freitagen ab dem 16.9.22 von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben wird. Etliche Bewerbungen um einen Standplatz liegen dem Marktamt bereits vor, so wird fix eine Gärtnerei aus Simmering ihr frisch geerntetes Gemüse anbieten. Ein zusätzlicher Obst- und Gemüsestand wird für die Erweiterung des Angebots sorgen. Käse, Würstel, Speck, Backwaren, Fleischwaren, Honigprodukte, Biofisch, Biowein und noch ganz viele andere Spezialitäten werden das Herz der Marktbesucher*innen höher schlagen lassen. „Wiens Märkte boomen, die Menschen schätzen das Angebot an frischem Obst und Gemüse und anderer Köstlichkeiten und das spezielle Flair am Markt. Mit den Märkten auf Probe setzen wir einen weiteren Meilenstein unserer Marktoffensiven um“, erklärt Märktestadträtin Ulli Sima, „ich freue mich schon darauf, wenn auch in Simmering wieder reges Markttreiben herrscht“.

„Ich kann mich noch sehr gut an den alten Simmeringer Markt erinnern, bin immer sehr gerne hierhergekommen und daher freut es mich besonders, dass es künftig wieder ein Marktangebot geben wird“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. „Märkte auf Probe, wie sie derzeit in verschiedenen Bezirken stattfinden, sind eine große Herausforderung. Das Marktamt steht natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Dieser historische Platz in Simmering ist für einen Markt bestens geeignet, es freut mich, dass wir hier unterstützen können. Am Tag der Eröffnung können die ersten 111 Kund*innen, die um 20 Euro am Markt eingekauft haben, gratis in der Garage unter dem Marktgelände des Lorymarktes parken“, ergänzt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Der Markt ist natürlich auch öffentlich erreichbar und zwar mit der U3 bis Enkplatz oder mit der Straßenbahnlinie 11 bis zur Station Polkorabplatz.

„Märkte auf Probe“

Dem Wunsch der Bevölkerung zur Folge, mehr Märkte in Wien zu etablieren, laufen gerade Versuchsprojekte in mehreren Bezirken.

Der Alszeilenmarkt im 17. Bezirk, der Neubaumarkt im 7. Bezirk und der Matznermarkt im 14. Bezirk überzeugen als „Märkte auf Probe“ mit großem Engagement und reichhaltigem Qualitätsangebot wöchentlich ihre Kund*innen davon, dass genau hier der richtige Platz für einen ständigen Markt ist.

Simmeringer Markt

Der Simmeringer Markt, eröffnet 1874 am Enkplatz vom damaligen Bürgermeister Lorenz Gey, übersiedelte im Jahre 1924 auf den Platz an der Geiselbergstraße/Ecke Lorystraße, wo er bis zu seiner Schließung 2009 angesiedelt war. Das Gebäude des Marktamtes (heute Kinderbücherei des Bildungszentrums Simmering) und die WC-Anlage stammen noch aus dieser Gründungszeit.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at