Cholesterin: Regelmäßige Messung verhindert Herzinfarkt und Schlaganfall

Am Tag des Cholesterins fördert das Gesundheitsunternehmen Sanofi die Eigenverantwortung der Bevölkerung: Jede/r sollte seinen Cholesterinwert kennen.

Wien (OTS) - Zu hohes Cholesterin ist ein Hauptrisikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung und Behandlung ist die regelmäßige Messung und die Kenntnis des eigenen Cholesterinwerts.

Lebenswichtig im richtigen Maß

Es ist erwiesen, dass wir nur 20 bis 30 Prozent des Cholesterins über die Nahrung aufnehmen.1 Der Großteil wird hingegen vom Körper selbst produziert. Dabei ist Cholesterin nicht nur schlecht, im Gegenteil. Es ist ein lebensnotwendiges Fett, das der Körper für die Zellwände braucht, um bestimmte Hormone zu bilden oder um Vitamin D zu produzieren. Lediglich zu viel Cholesterin ist schädlich. Es lagert sich in den Blutgefäßen ab und führt zu Verkalkungen. Die Blutgefäße werden dadurch enger, das Blut kann schwerer durchfließen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Verschluss und damit zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt, beides zählt zu den häufigsten Todesursachen in Österreich.2

„Böses“ LDL und „gutes“

Ein Hauptrisikofaktor ist neben Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht und genetischer Veranlagung ein zu hohes LDL-Cholesterin. Dieses „böse“ Cholesterin gibt Cholesterin an das Gewebe ab, während das „gute“ HDL-Cholesterin überschüssiges Cholesterin aus dem Gewebe aufnimmt und es zur Leber transportiert, wo es abgebaut werden kann.

Regelmäßige Kontrolle rettet Leben

Tückisch ist, dass ein hoher LDL-Cholesterinwert oft lange unbemerkt bleibt, er verursacht keine Schmerzen. So können sich die Fette über einen längeren Zeitraum in den Gefäßen ablagern, ohne dass man etwas davon mitbekommt. Deshalb ist es so wichtig, seinen Cholesterinspiegel zu kennen und regelmäßig zu checken, beispielsweise im Rahmen der alljährlichen Vorsorgeuntersuchung. Dann können zu hohe Werte gut behandelt und schlimmere Folgen abgewendet werden.



24. Juni: Tag des Cholesterins

Das Gesundheitsunternehmen Sanofi möchte das Bewusstsein der Bevölkerung für das Thema Cholesterin erhöhen. In einem Quiz kann man sein Cholesterin Wissen testen und wichtige Informationen über Cholesterin erhalten.

Am 24. Juni, Tag des Cholesterins, können Interessierte beim #DiabetesDialog „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ Informationen bekommen und ihre Fragen zum Thema Cholesterin stellen.

Der #DiabetesDialog „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ findet am 24. Juni von 16.30 bis 17.00 Uhr statt: Gesünder unter 7 Plus (vsonix.com)

Link zum Cholesterin-Quiz: Tag des Cholesterins (mein.sanofi.at)

