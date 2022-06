Doris Stilgenbauer zur Leiterin der Abteilung Agrarrecht bestellt

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung

St.Pölten (OTS) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung Doris Stilgenbauer zur neuen Leiterin der Abteilung Agrarrecht des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Die Bestellung tritt mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2022 in Kraft.

Doris Stilgenbauer wurde 1982 geboren und schloss im Jahr 2008 ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz ab. Nach dem Gerichtspraktikum am Bezirksgericht Linz war sie Universitätsassistentin an der Johannes Kepler Universität. 2012 trat sie in den Landesdienst ein und war unter anderem in den Abteilungen Soziales, Polizeiangelegenheiten sowie Landesamtsdirektion tätig. Darüber hinaus war Stilgenbauer verfassungsrechtliche Mitarbeiterin am Verfassungsgerichtshof.

