Ehrenzeichen-Überreichung im NÖ Landhaus

LH Mikl-Leitner: „Persönlichkeiten, die die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs mitgeschrieben und mitgestaltet haben“

St.Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte am heutigen Dienstag im NÖ Landhaus in St. Pölten insgesamt 24 Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, drei Berufstitel sowie fünf Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Darunter auch Persönlichkeiten wie z. B. Primaria Sonja Gobara, ärztliche Leiterin und Geschäftsführerin des Ambulatoriums Sonnenschein in St. Pölten, oder Christof Constantin Chwojka, Geschäftsführer von „Notruf Niederösterreich“.

In Niederösterreich sei es „eine gute, gelebte Tradition, für besondere Leistungen Danke zu sagen, und zwar mit ganz besonderen Ehrenzeichen“, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner in ihrer Festrede. Auch wenn die Feierlichkeiten von der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine etwas überschattet seien, sei es wichtig, „dass wir in einer so herausfordernden Zeit zusammenstehen und zusammenhalten“, betonte sie.

Dies zeige sich auch in den Feierlichkeiten zum Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“, so die Landeshauptfrau weiter. In den vergangenen 100 Jahren habe Niederösterreich viel an Identität und Selbstbewusstsein gewonnen: „Früher war Niederösterreich das Agrarland Nummer eins, heute sind wir nicht nur das Agrarland Nummer eins, sondern auch ein erfolgreiches Wirtschafts-, Tourismus-, Kultur- und Wissenschaftsland." Diese Entwicklung wolle man auch am kommenden Wochenende bei den Bezirksfesten in den Mittelpunkt stellen: „15.000 Ehrenamtliche werden diese Bezirksfeste mitgestalten.“

Der heutige Tag stehe im Zeichen von „Persönlichkeiten, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten für das Miteinander eingestanden sind“, sagte die über die heute Ausgezeichneten: „Sie alle sind Persönlichkeiten, die die Erfolgsgeschichte Niederösterreichs mitgeschrieben und mitgestaltet haben. Jede und jeder von Ihnen hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Niederösterreich heute ein so lebens- und liebenswertes Land ist.“ Das zeige auch die Haushaltsbefragung im Zuge der Landesstrategie, betonte sie: „Neun von zehn Landsleuten sagen: Ja, Niederösterreich ist ein schönes Land, wo man sich zuhause fühlt.“

Die Dankesworte im Namen der Geehrten sprach Primaria Sonja Gobara. Alle, die heute Auszeichnungen erhielten, hätten „eines gemeinsam“, meinte sie: „Wir alle haben eine Aufgabe gefunden, die wir als sinnstiftend erleben.“ Umso schöner sei es, wenn diese Arbeit auch Anerkennung finde: „Die heute verliehenen Auszeichnungen ehren uns sehr und sind gleichzeitig auch eine Motivation, uns weiter für die Menschen in unserem Land einzusetzen.“

