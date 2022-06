AVISO: Staatsbesuch der Niederlande, 27. - 29. Juni 2022 – Detailprogramm und Information zur Medienteilnahme

Wien (OTS) - Von Montag, den 27. Juni 2022 bis Mittwoch, den 29. Juni 2022 empfangen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande zu einem Staatsbesuch in Österreich. Während des Besuches sind auch Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer und der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures geplant. Am Mittwoch, den 29. Juni finden weitere Programmpunkte in Graz statt.

Die Teilnahme an den Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Aus organisatorischen Gründen müssen einige Medientermine als Pools geführt werden und bedürfen, neben der Akkreditierung, einer gesonderten Pool-Anmeldung.

Nähere Informationen zu Programmablauf, Akkreditierung, Pool-Anmeldung und Medienteilnahme entnehmen Sie bitte dem angefügten Medienprogramm.

