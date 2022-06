Team der VMF Immobilien wächst um zwei neue Führungskräfte

Die VMF Immobilien GmbH ist auch personell auf Expansionskurs. Immobilien-Projektmanager Oliver Högn und Finanzexperte Bernhard Neckhaim verstärken ab sofort das Team.

Wien (OTS) - In den vergangenen drei Jahren hat sich die Projektentwicklungs- und Bauträgergesellschaft VMF Immobilien GmbH mehr als verdoppelt. Damit sind auch die Herausforderungen an das Team deutlich gestiegen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Heute sind in unserem Unternehmen mehr als 100.000 Quadratmeter in Planung oder Bau. Das ist ein sehr anspruchsvolles Portfolio, das auch entsprechend gute Mitarbeiter braucht. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir Oliver Högn als neuen Leiter des Projektmanagements und Bernhard Neckhaim als neuen kaufmännischen Leiter für das Unternehmen gewinnen konnten. Beide sind eine große Bereicherung für unser Team und werden dem Wachstum der VMF Immobilien GmbH einen zusätzlichen Schub geben.“

Der an der TU Wien ausgebildete Architekt und Projektentwickler Oliver Högn, 50, bringt eine langjährige und große Berufserfahrung im mehrgeschoßigen und großvolumigen Wohnbau mit. Bereits in den vergangenen Jahren arbeitete er in den unterschiedlichsten Führungsfunktionen namhafter Immobilienunternehmen wie etwa der DWK, Die Wohnkompanie GmbH, BUWOG, CREDO oder Mischek. Bei der VMF Immobilien wird der zweifache Familienvater die Koordination von allen Immobilienprojekten übernehmen. Oliver Högn, neuer Leiter des Projektmanagements bei der VMF Immobilien: „Ich freue mich darauf, die auf nachhaltige Immobilienprojektentwicklung spezialisierte VMF Immobilien mit meiner langjährigen Expertise bereichern zu dürfen.“

Bernhard Neckhaim, 49, wird in Zukunft die kaufmännische Leitung der VMF Immobilien übernehmen. Der passionierte Schifahrer war zuletzt Prokurist sowie Leiter der Finanz- und Rechtsabteilung der börsennotierten Josef Manner & Comp. AG. Davor arbeitete er bei der Bombardier Transportation Austria in den unterschiedlichsten Führungsfunktionen in den Bereichen Finanzen und Controlling. Bernhard Neckhaim, neuer kaufmännischer Leiter der VMF Immobilien: „Gerade in Zeiten einer hohen Inflation und enorm gestiegener Baupreise ist es wichtig, dass auch Immobilienunternehmen die Finanzen fest im Griff haben. Ich freue mich, hier meine langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Projektmanagement und Controlling einbringen zu können und das junge, aber sehr erfolgreiche Team der VMF Immobilien auf den Weg in die Zukunft begleiten zu dürfen.“

Fotos (Credit: VMF Immobilien): https://flic.kr/s/aHBqjzVbbn

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at