ERGO Versicherung kauft D.A.S. Rechtsschutz

Wien (OTS) - Die österreichische D.A.S. Rechtsschutz AG wechselt innerhalb der ERGO Group AG ihren Eigentümer. Die ERGO Versicherung AG in Österreich kauft den nationalen Rechtsschutzspezialisten von der bisherigen Eigentümerin, der ERGO Versicherung AG in Deutschland. In den nächsten Monaten wird an der Zusammenführung der beiden Versicherungen in Österreich gearbeitet. Die Marke D.A.S. bleibt am österreichischen Markt bestehen, um die Positionierung als Rechtsschutzspezialist zu unterstreichen.

Die ERGO Versicherung AG in Wien erwirbt innerhalb der ERGO Group AG die Anteile an der D.A.S. Rechtsschutz AG, Wien, dem 1956 gegründeten Spezialisten am österreichischen Rechtsschutzmarkt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die nationale Aufsichtsbehörde. In einem zweiten Schritt sollen die beiden Unternehmen 2023 verschmolzen werden, um die Marktposition der ERGO am Kernmarkt Österreich weiter auszubauen.

Steigerung der Innovationskraft und Synergien

Durch die Zusammenführung beider Gesellschaften ergeben sich neue Perspektiven: Den Kunden und Vertriebspartnern in Österreich können nochmals verbesserte Beratungs- und Produktangebote unterbreitet und die Innovationskraft insgesamt weiter gestärkt werden. Erzielbare Synergien vor allem in der Verwaltung und der IT werden die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells der ERGO Versicherung in Österreich weiter absichern. Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung in Österreich, ergänzt dazu: „Mit dem Zusammenschluss der beiden Gesellschaften steigern wir das Marktpotenzial und schaffen notwendige Synergien in einem regulatorischen Umfeld mit weiter steigenden Anforderungen. Es ist unser klares Ziel, die Stärken der D.A.S. in die ERGO einzubringen, zu erhalten und weiter auszubauen.“

Bekannte und imagestarke Marke D.A.S. bleibt bestehen

Die Marke D.A.S. genießt in Österreich einen hohen Bekanntheitsgrad und weist gute Image- und Kundenzufriedenheitswerte auf. D.A.S. Rechtsschutz wird künftig unter dem Dach der ERGO Versicherung AG, Wien, mit Hilfe der Expertise und Erfahrung der jetzigen D.A.S. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und innerhalb eines eigenen Rechtsschutzressorts weiter ausgebaut werden. Das Original im Rechtsschutz verfügt über gut ausgebildete Expertinnen und Experten sowie ein exzellentes Vertriebsnetz, welches weiterhin bestehen bleiben wird. Für Kunden, Vertriebs- und Kooperationspartner ergeben sich durch den Eigentümerwechsel und den damit einhergehenden erweiterten Produktkombinationen neue Möglichkeiten. Der Vorstandsvorsitzende der D.A.S., Direktor Johannes Loinger, bekräftigt: „Die starke und bekannte Rechtsschutzmarke D.A.S. wird als Produktmarke weiterhin beibehalten. Sie signalisiert damit auch in Zukunft produkt- und leistungsseitig höchste Kompetenz. Das wird unser gemeinsames Unternehmen und unser Rechtsschutz-Angebot in Österreich positiv von Mitbewerbern aus dem Mehrspartenbereich abheben.“

Über die ERGO Versicherung

Die ERGO Versicherung AG ist mit ihrer weit über 100-jährigen Erfolgsgeschichte eines der führenden Versicherungsunternehmen am österreichischen Markt. Als Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG ist sie Teil der ERGO Group und somit der Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Im Rahmen strategischer Kooperationen mit den Partnern UniCredit/Bank Austria und Volksbanken sowie über den eigenen Außendienst, angeschlossene Makler, Agenturen und den Direktvertrieb bietet sie ein kundenorientiertes, bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten sowie betrieblichen Bereich an.

Infos unter https://www.ergo-versicherung.at/ bzw. https://www.ergo-austria.com/

Pressekontakt ERGO Versicherung AG

Mag. Werner Rack

ERGO Austria International AG

1110 Wien, Modecenterstraße 17, Objekt 3

Tel: +43 1 27444-1180

presse @ ergo-versicherung.at

Über die D.A.S. Rechtsschutz AG

Seit 1956 ist die D.A.S. Rechtsschutz AG mit Spezialisierung auf Rechtsschutzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen in Österreich tätig. Als unabhängiger Rechtsdienstleister bietet sie bedarfsgerechten Versicherungsschutz, fachlich kompetente Betreuung durch hochqualifizierte Juristinnen und Juristen sowie umfassende RechtsService-Leistungen wie die D.A.S. Direkthilfe® und D.A.S. Rechtsberatung an. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Wien. Die rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Kundinnen und Kunden in ganz Österreich zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hat die D.A.S. Österreich ihre starke Marktposition und ihre guten Imagewerte als Rechtsschutzspezialist gefestigt und weiter ausgebaut. Die D.A.S. setzt dabei auf das Herstellen von Chancengleichheit, sowohl bei der Bearbeitung von Rechtsfällen als auch in der gezielten Wahrnehmung sozialer Verantwortung. Sie unterstützt karitative Organisationen wie die CliniClowns, die Volkshilfe und den Österreichischen Behindertensportverband sowie Licht für Kinder und die Wiener Tafel. Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz beteiligt sich der Rechtsschutzexperte aktiv am Projekt 2028 von Hektar Nektar sowie am CO2-Reduktionsprogramm der Österreichischen Post und produziert Werbemittel und Drucksorten so weit wie möglich nach aktuellen Umweltstandards.

Das Versicherungsunternehmen ist seit Juli 2018 zertifizierter Netzwerkpartner der Leitbetriebe Austria. 2020 erhielt die D.A.S. das „Green Building“-Siegel sowie eines für Betriebliche Gesundheitsförderung. 2021/22 wurde die D.A.S. als Arbeitgeber erneut mit dem Silbernen Siegel von „Best Recruiter“ ausgezeichnet. 2022 erzielte der Rechtsschutzversicherer im Rahmen des ÖGVS Branchenmonitors den ersten Platz in punkto Kundenzufriedenheit unter den Rechtsschutzversicherungen. Bei der „Recommender“-Verleihung des Finanz-Marketing Verbands Österreich sicherte sich die D.A.S. zusätzlich den ersten Platz für „Hervorragende Kundenorientierung“ unter Direkt- und Spezialversicherungen und den „Aufsteiger des Jahres“ bei Banken und Versicherungen in punkto Kunden-Weiterempfehlung.

Seit 1928 steht die internationale D.A.S. für Kompetenz und Leistungsstärke im Rechtsschutz. Als Spezialisten für Rechtsschutz der ERGO Group AG sind die D.A.S. Gesellschaften europaweit vertreten. Die D.A.S. Rechtsschutz AG in Österreich agiert seit 2014 als Muttergesellschaft der D.A.S. Tschechien.

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in rund 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. ERGO bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen an.

Infos unter www.das.at

Pressekontakt D.A.S. Rechtsschutz AG

Mag. Christoph Pongratz

Leitung Marketing & Kommunikation

Hernalser Gürtel 17

1170 Wien

Tel.+43 1 40464-1700

christoph.pongratz @ das.at

www.das.at

Prime Consulting

Mag. Albert Haschke, MAS

Public Relations

Währingerstraße 2–4/1/48

1090 Wien

Tel: +43 1 317 25 82-0

haschke @ prime.co.at

www.prime.co.at

