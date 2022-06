Absolvent*innen vor den Vorhang: Die FH Campus Wien sucht Future Heroes

Wien (OTS) - Mit dem Future Hero Award ehrt die FH Campus Wien Absolvent*innen, die sich durch ihr besonderes Engagement auszeichnen und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Acht Finalist*innen stellen sich nun dem öffentlichen Community-Voting, das online bis einschließlich 8. Juli 2022 läuft. Das Voting-Ergebnis entscheidet, wer die ersten Future Heroes der FH Campus Wien werden.

Erfolgreich im Beruf und engagiert für unsere Gesellschaft

Bereits 15.000 Absolvent*innen der FH Campus Wien prägen mit ihrem Wissen die verschiedensten Branchen: vom Sozial- und Gesundheitswesen über den Gesundheits- und Krankenpflegebereich, den öffentlichen Sektor, die Pharmaindustrie, die Baubranche und Architektur, bis zur Verpackungsbranche, dem Technologiesektor und den unterschiedlichen Industriezweigen. Sie stellen sich den Herausforderungen unserer Zeit. Das erfordert Mut, Ausdauer und Einsatzbereitschaft – Charaktereigenschaften von wahren Held*innen eben. Mit dem Future Hero Award will die FH Campus Wien genau dieses Engagement ehren und Absolvent*innen auszeichnen, die dazu beitragen, dass unsere Welt auch in Zukunft lebenswert bleibt.

Jury-Voting bringt acht Finalist*innen

Die FH-Jury bewertete alle Einreichungen nach Kriterien wie gesellschaftliche Relevanz, Vorbildwirkung oder Innovation. Die Kandidat*innen mit den höchsten Punkten stellen sich nun dem Community-Voting. Alle Finalist*innen setzen sich für eine nachhaltige Entwicklung ein, dienen als Vorbild für andere oder beweisen Innovationsgeist und Weitsicht.



Die Finalist*innen im Überblick

Markus Hörmanseder und Philipp Hüttl gründeten das Social Business Liberty.Home, ein Unterkunftskonzept, das sich nachhaltigem Bauen ohne Flächenversiegelung und natürlichen Rohstoffen verschrieben hat (Absolventen Bachelorstudium Bauingenieurwesen – Baumanagement)

gründeten das Social Business Liberty.Home, ein Unterkunftskonzept, das sich nachhaltigem Bauen ohne Flächenversiegelung und natürlichen Rohstoffen verschrieben hat (Absolventen Bachelorstudium Bauingenieurwesen – Baumanagement) Martina Gollner ist Mitbegründerin der Beratungs- und Kommunikationsagentur FullAccess für Veranstalter*innen, um für Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Events zu verbessern (Absolventin Bachelorstudium Soziale Arbeit)

ist Mitbegründerin der Beratungs- und Kommunikationsagentur FullAccess für Veranstalter*innen, um für Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Events zu verbessern (Absolventin Bachelorstudium Soziale Arbeit) Tobias Schiffler setzt sich im Projekt CANCERLESS dafür ein, gesundheitliche Ungleichheiten für obdach- und wohnungslose Menschen zu verringern (Absolvent Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege sowie Masterstudium Health Assisting Engineering).

setzt sich im Projekt CANCERLESS dafür ein, gesundheitliche Ungleichheiten für obdach- und wohnungslose Menschen zu verringern (Absolvent Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege sowie Masterstudium Health Assisting Engineering). David Dirnbauer forscht am AIT Austrian Institute of Technology zu umweltverträglichen Batterietechnologien für künftige Fahrzeuge und Energiespeicher (Absolvent Bachelorstudium High Tech Manufacturing und Masterstudium Green Mobility).

forscht am AIT Austrian Institute of Technology zu umweltverträglichen Batterietechnologien für künftige Fahrzeuge und Energiespeicher (Absolvent Bachelorstudium High Tech Manufacturing und Masterstudium Green Mobility). Cornelia Feichtinger forscht im Kompetenzzentrum für Angewandte Pflegeforschung der FH Campus Wien und kümmert sich in der Teampraxis Breitenecker um unterversorgte und diskriminierte Personen (Absolventin der Bachelorstudiengänge Radiologietechnologie sowie Gesundheits- und Krankenpflege).

forscht im Kompetenzzentrum für Angewandte Pflegeforschung der FH Campus Wien und kümmert sich in der Teampraxis Breitenecker um unterversorgte und diskriminierte Personen (Absolventin der Bachelorstudiengänge Radiologietechnologie sowie Gesundheits- und Krankenpflege). Matthias Vostatek will Forschung ohne Tierversuche. Das führt ihn zu 3D-Bioprinting – ein Ansatz, um Organe aus eigenen Zellen drucken und kultivieren zu können. An der Medizinischen Universität Wien befasst sich der PhD-Student aktuell mit 3D-Druck für Knochenimplantate (Absolvent Masterstudium Molecular Biotechnology)

will Forschung ohne Tierversuche. Das führt ihn zu 3D-Bioprinting – ein Ansatz, um Organe aus eigenen Zellen drucken und kultivieren zu können. An der Medizinischen Universität Wien befasst sich der PhD-Student aktuell mit 3D-Druck für Knochenimplantate (Absolvent Masterstudium Molecular Biotechnology) Natalie Gemovic war die erste Frau an der Spitze des Formula Student Teams der FH Campus Wien. Die ehemalige Teamkapitänin beschäftigt sich nun bei Wien Energie unter anderem mit Ladeinfrastruktur von Elektro-Fahrzeugen (Absolventin Bachelor- und Masterstudium High Tech Manufacturing).



Community-Voting bis 8. Juli 2022

Nun ist die Community an der Reihe! Jede*r kann bis einschließlich 8. Juli online ihre*seine Stimme abgeben und aktiv mitbestimmen, welche Finalist*innen die Future Heroes 2022 werden. Die Gewinner*innen erhalten neben einem Future Hero Award, einen zweitägigen Hotelaufenthalt für zwei Personen inklusive Restaurantbesuch, eine schriftliche Urkunde sowie ein offizielles Future Hero Award Siegel der FH Campus Wien, das sie auch für eigene Kommunikationskanäle nutzen können. Die Award-Verleihung erfolgt voraussichtlich im Oktober 2022 an der FH Campus Wien.

Zum Voting

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an sechs Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt:

FH Campus Wien

Agnes Obereder

Unternehmenskommunikation

+43 1 606 68 77-6422

agnes.obereder @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at