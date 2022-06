1. Tiroler Fotomarathon am 26.06.2022

Ein kreativer Foto-Tag für Amateure, Profis und die ganze Familie

Innsbruck (OTS) - Am Sonntag, 26. Juni 2022 heißt es um 9:00 Uhr "Start frei" für den ersten Tiroler Fotomarathon. Auf Initiative des Tiroler Fotofachhandels der Wirtschaftskammer Tirol gemeinsam mit Partnern aus dem Bereich der Fotografie und Vertretern aus dem Fotohandel findet heuer erstmalig dieser Fotowettbewerb in Tirol statt, der zwar "Fotomarathon" heißt, bei dem es aber nicht ums Laufen geht. Vielmehr geht es darum, innerhalb von 12 Stunden die 12 vorgegebenen Themen in der richtigen Reihenfolge zu fotografieren. Und es gewinnt nicht der oder die Schnellste, sondern jene Person, die die Themen am Kreativsten mit der Kamera umsetzt.

Wie läuft der Tiroler Fotomarathon ab?

Um 9:00 Uhr werden die 12 Themen bekannt gegeben, die in der richtigen Reihenfolge fotografiert werden müssen. Die Teilnehmer:innen haben nun bis 21:00 Uhr Zeit, die fertigen Bilder auf einer eigens eingerichteten Seite hochzuladen.

Wer kann beim Tiroler Fotomarathon mitmachen?

Zur Teilnahme benötigt man nur eine Digitalkamera hat und den Mut, diese kreative Herausforderung anzunehmen. Ob Amateur:in oder Profi, ob jung oder alt – jede Person, die Spaß am Fotografieren hat, ist herzlich willkommen.

Was gibt es beim Tiroler Fotomarathon zu gewinnen?

Auf die besten Serien warten Kameras, Fotoreisen, Fotozubehör, Fotoausarbeitungen, Fotobücher und viele andere attraktive Preise im Gesamtwert von über € 10.000,-



Was kostet die Teilnahme?

Die Teilnahme am Tiroler Fotomarathon ist kostenlos. Einfach online unter https://www.tiroler-fotomarathon.at/ anmelden und schon ist man dabei.

Alle weiteren Infos sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden sich auf der Homepage des Tiroler Fotomarathons unter https://www.tiroler-fotomarathon.at/

Rückfragen & Kontakt:

fotografie.at

Helmut Sulzberger

+43 1 319 63 33 0

news @ fotografie.at

http://www.fotografie.at