Gewessler/Rauch: Neue Gentechnik regulieren – Regierungsübereinkommen umsetzen!

Expert:innenkonferenz zum Umgang mit der „Neuen Gentechnik“ - Regulierung, Risikobewertung, Nachhaltigkeit und Herausforderungen für die Lebensmittelkette

Wien (OTS/BMSGPK) - Anlässlich der heutigen Expert:innen-Konferenz des BMK und BMSGPK zur sogenannten „Neuen Gentechnik“ fordern Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Konsument:innenschutz-Minister Johannes Rauch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für Gentechnik weiterhin auch für die sogenannte „Neue Gentechnik“ beizubehalten.****

„Die österreichische Haltung ist klar: Auch für die neuen Manipulationsverfahren müssen die drei Grundpfeiler Vorsorgeprinzip, wissenschaftliche Risikobewertung und Kennzeichnungspflicht gelten. Dies wurde auch so im Regierungsübereinkommen festgehalten. Neue Verfahren zur Gentechnik durch die Hintertür sind für uns nicht akzeptabel. Die Konsument:innen haben das Recht zu wissen, was auf ihren Tellern landet“, so Gewessler und Rauch unisono.

Der EuGH hat bereits 2018 klargestellt, dass auch die sogenannte „neue Gentechnik“ unter das Regelwerk der Gentechnik fällt. Für sie gilt deshalb das idente Zulassungsverfahren.

„Wissenschaft und technischer Fortschritt sind wichtige Pfeiler für unser aller Zukunft. Das bedeutet aber nicht, dass wir leichtfertig gentechnisch veränderte Organsimen in die Natur ausbringen dürfen. Chancen stehen meist auch Risiken gegenüber, deshalb ist uns ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen neuen Techniken wichtig. Eine sorgfältige Prüfung im Rahmen eines Zulassungsverfahrens und das Monitoring von möglichen Langzeitfolgen sind hierfür wesentliche Bausteine“, so Gewessler.

„Die Menschen in Österreich wollen wissen, was auf ihrem Teller landet und ich bin der festen Überzeugung, sie haben das Recht dazu. Deshalb ist für mich eine klare Kennzeichnung ebenso unabdingbar“, ergänzt Rauch.

Die Europäische Kommission diskutiert aktuell, die Regeln für die „Neue Gentechnik“ zu lockern. „Mit der heutigen Expert:innen-Konferernz wollen wir uns aktiv in diese Diskussion einbringen und auf wissenschaftlicher Basis einen guten Umgang mit den Herausforderungen dieser neuen Techniken vorantreiben“, so die beiden Minister:innen.

Weitere Informationen zur Expert:innen-Konferenz finden sie unter:

Expert Event on New Genomic Techniques – Regulation, Risk assessment, Sustainability and Challenges for the Food Chain | 2022-06-21 - 2022-06-21 (ages.at)

