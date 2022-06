next layer-Netzwerkausbau in Frankfurt, München und Zürich

next layer baut sein Netzwerk jetzt auch in die Metropolregionen von Frankfurt/Main, München und Zürich auf n*400 Gbit/s aus

Wien (OTS) - Mit über 200 lokalen Netzwerkstandorten und der Präsenz in allen relevanten Rechenzentren profitieren vor allem Unternehmen, die bisher auf Rechenzentrumsvernetzungen und Cloud Connects zu Cloud-Services und Hyperscalern verzichten mussten.

Das next layer-Netzwerk: von Wien aus quer durch Europa

Der österreichische Internet Service Provider und VIX- und DE-CIX-Partner next layer erweitert das österreichweite eigene Netzwerk jetzt auch in den Metropolregionen von Frankfurt/Main, München und Zürich. Durch die Nutzung und den Betrieb eigener WDM-Infrastruktur wird in diesen Regionen die Erweiterung des bestehenden Netzwerks auf n*400 Gbit/s möglich. Zudem sind nicht nur extrem hochbitratige Ethernet-Verbindungen in die europäischen Netzwerkhauptstädte, sondern auch kostengünstige Rechenzentrumsvernetzungen und Cloud Connects zu Cloud-Services und Hyperscalern in der gesamten DACH-Region sehr kompetitiv realisierbar.

Lokale Unternehmen profitieren

Mit über 200 lokalen Netzwerkstandorten und der Präsenz in allen relevanten Rechenzentren profitieren vor allem Unternehmen, die bisher auf Rechenzentrumsvernetzungen und Cloud Connects zu Cloud-Services und Hyperscalern wie beispielsweise Azure, Google Cloud oder AWS verzichten mussten. Waren extrem hohe und hochverfügbare Bandbreiten zu europäischen RZ oder internationalen Cloud Providern bisher nur Netzbetreibern untereinander vorbehalten, können diese jetzt auch mittelständischen und kleineren Unternehmen angeboten werden. Durch Partnerschaften mit regionalen Anbietern sind aber auch Internetanschlüsse off-net in der bewährten Qualität möglich.

Die Vorteile:

End-to-End-Management und Sorglospaket

Erreichbarkeit internationaler Cloud-Services im niedrigen Millisekundenbereich

Durchgängige, einfache und hochqualitative Lösungen

Staatlich ausgezeichnete Qualität

Persönliche Beratung und Consulting

24×7 Support durch hochqualifizierte TechnikerInnen

Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastrukturen von GeschäftskundInnen entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. next layer ist ISO 27001- und einige MitarbeiterInnen sind ITIL-zertifiziert. Gleich vier Produkte wurden mit dem Ö-Cloud Gütesiegel ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde der VIX- und DE-CIX-Partner als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den KundInnen zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.nextlayer.at

Rückfragen & Kontakt:

Georg Chytil, Geschäftsführer

Tel.: +43 664 1176401

Georg.Chytil @ nextlayer.at