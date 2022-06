Ukrainischer Außenminister Kuleba heute um 19:45 Uhr auf PULS 24: „Russland führt einen Energiekrieg gegen Europa“

Kuleba: „Der beste und schnellste Weg, den Krieg zu beenden, besteht darin, die Ukraine mit den notwendigen Waffen zu versorgen.“

Wien (OTS) - Im Newsroom LIVE Spezial heute um 19:45 Uhr auf PULS 24 spricht der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba von einer Kriegserklärung Russlands an Europa in puncto Energieversorgung: „Jahrzehntelang hat Russland Gas und Öl als Waffe eingesetzt. Es sollte also nicht überraschen, dass sie es jetzt unter den aktuellen Umständen wieder tun. Russland hat Gas und Öl zu Waffen gemacht und führt einen Energiekrieg gegen Europa.“

Nur der Umstieg auf erneuerbare Energien würde Europa aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien: „Ich denke, dass dieses Einsetzen von Gas als Waffe durch Russland eine klare Botschaft an die deutsche und österreichische Wirtschaft ist, dass sie ihren grünen Wandel beschleunigen und auf erneuerbare Energien umsteigen muss.“

Wird die Drosselung der Gas-Liefermengen jetzt die EU auseinanderdividieren, Länder wie Österreich oder Ungarn jetzt die Sanktionen aufweichen wollen? Darauf antwortet Kuleba: „Die Europäische Union hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie in der Lage ist, eine sehr prinzipientreue Position zu vertreten. Am Ende wird Russland verlieren - und die Ukraine und die Europäische Union werden gewinnen. Ich glaube nicht, dass die Sanktionen aufgehoben werden oder der Druck auf Russland nachlassen wird.“

Auf die Frage von PULS 24 Infochefin Corinna Milborn, ob Russland kein Problem mit einem Beitritt der Ukraine zur EU hätte, sagt der ukrainische Außenminister: „Das russische Verhaltensmuster ist immer dasselbe, egal ob es um die Ukraine oder ein anderes Land geht. Zuerst drohen sie dir, dass sie dich auf die härteste Weise bestrafen werden, wenn du etwas tust. Dann, wenn sie merken, dass sie versagt haben, sagen sie: Eigentlich hatten wir nie ein Problem damit, es ist in Ordnung, sie können tun, was sie wollen. Schauen Sie sich an, wie sie den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO kommentiert haben. Es war genau das gleiche Muster.“

Kuleba appelliert zudem an Europa und die Welt, Waffen an die Ukraine zu liefern: „Der beste und schnellste Weg, den Krieg zu beenden, besteht darin, die Ukraine mit den notwendigen Waffen zu versorgen.“ Die aktuelle Situation an der Front im Osten sei angespannt: „Ich kann keine Zahlen nennen, aber leider sind unsere Verluste sehr schmerzhaft, und zwar nicht nur in Form von Gefallenen, sondern auch in Form von Verwundeten. Wir sprechen hier von Dutzenden Verwundeten und Gefallenen pro Tag.“

Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler ist ebenfalls heute zu Gast im PULS 24-Newsroom LIVE und spricht mit News-Anchor Alexandra Wachter über den österreichischen Fahrplan aus der Abhängigkeit von russischem Gas. Russland-Experte Gerhard Mangott analysiert die Hintergründe des drohenden Gas-Lieferstopps und wie weit Putin gewillt ist, zu gehen.

PULS 24 Newsroom LIVE Spezial: „Putin erklärt Europa den Gaskrieg“ heute, 20. Juni, um 19:45 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

