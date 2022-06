16 IT-Projektmanagerinnen am Wort

Beim bereits vierten VÖSI WOMENinICT Rolemodel-Event im A1 Technologiezentrum Arsenal präsentierten 16 IT-Projektmanagerinnen ihren Job und Werdegang.

Wien (OTS) - Die IT ist weiblich und Frauen haben hier allerbeste Karrierechancen. Das haben 16 Frauen unter Beweis gestellt, die am 14. Juni beim Event „IT-Projektmanagerinnen – NOW“ als Sprecherinnen Einblick in ihren Job, ihren Alltag, aber auch ihre Karrierewege gaben. Initiiert wurde das bereits vierte „Female Rolemodel-Event“ von WOMENinICT, einer Special Interest Group (SIG) im Verband Österreichischer Software Industrie (VÖSI) – diesmal in Kooperation mit A1 Telekom Austria. „Wir müssen Frauen in der ICT-Branche und in ICT-Jobs noch viel sichtbarer machen (ICT = Information & Communication Technology). Dazu braucht es weibliche Rolemodels, die demonstrieren, dass IT-Berufe selbstverständlich auch von Frauen ausgeübt werden können“, betonte Christine Wahlmüller-Schiller, Leiterin der SIG WOMENinICT www.womeninict.at. Sie hat im Februar 2020 mit fünf Frauen aus der IT-Branche das Netzwerk WOMENinICT mit dem Ziel gegründet, Frauen in IT-Berufen mehr sichtbar zu machen und damit Mädchen und Frauen für IT und das Thema Digitalisierung zu begeistern. „Wir wollen mehr Mädchen und Frauen für eine ICT-Ausbildung und damit für die Branche gewinnen – die Branche benötigt dringend Fachkräfte und bietet zudem für Frauen tolle Berufs- und Karrierechancen“, sagte Wahlmüller-Schiller.

IT Projektmanagement: Ein vielfältiger Beruf

A1 hat aktuell rund 6.500 Mitarbeiter:innen, hier gibt es viele unterschiedliche Berufe und Jobmöglichkeiten, dazu gehört natürlich auch das IT-Projektmanagement“, erläuterte Michaela Waltersam, Gruppenleiterin Performance, Quality & Improvement bei A1, die seit rund zehn Jahren im Bereich ICT Services tätig ist. Waltersam selbst besitzt sehr viel an Projektmanagement Erfahrung, mittlerweile führt sie selbst ein Team von 30 Expert:innen, die sich mit der Verbesserung der Abläufe beschäftigen. „Ich kann nur allen empfehlen, eine Projektmanagement Grundausbildung zu machen, man lernt dabei so viele Fähigkeiten, die einem sowohl im Beruf als auch im Privatleben zugutekommen – das ist eigentlich ein Basiswissen, das jede:r haben sollte“, so Waltersam. Weiters stellten noch Anja Bajakic, Natascha Stojkov, Petra Langsenlehner, Marina Schöngrundner und Alisa Reichert (alle A1) sowie Roxanne Schmidt (ServiceNow), Marina Kuba (expleo Group), Franziska Rieger (msgPlaut), Sophie Bergthaler (Hoerbiger), Jessica Bauer (Spar ICS), Daniela Petz (Allianz Technology), Maria Geir (Octenticity), Carina Pleyer (Flughafen Wien), Bettina Neustifter (functn) und Daria Starovoitova (Avanade) ihre aktuelle Tätigkeit, aber auch ihren persönlichen Werdegang vor.

