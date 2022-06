#dif22: In wenigen Tagen heißt es wieder „Ab auf die Insel!“

Wien (OTS/SPW) - Am Freitag ist es endlich so weit. Das 39. Donauinselfest verwandelt die Wiener Donauinsel drei Tage lang in ein riesiges Festivalgelände. Damit alle Besucher*innen schnell, unkompliziert und umweltfreundlich auf das #dif22 gelangen können, erhöhen die Wiener Linien ihre Taktung, zudem gibt es eine Kooperation mit FullAccess. Für einen sicheren Besuch gibt auch der COVID-19-Beirat wieder Empfehlungen ab. Hier alle Details zu Anreise, Sicherheit und der Hausordnung.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen können heuer wieder alle Donauinselfest-Fans von 24. bis 26. Juni gemeinsam feiern und großartige Live-Acts auf Europas größter Open-Air-Bühne bei freiem Eintritt erleben. Damit alle Besucher*innen jederzeit unkompliziert und sicher – und vor allem umweltfreundlich – anreisen können, arbeiten die Veranstalter*innen des Donauinselfests eng mit den Wiener Linien zusammen. „ Wir wollen ein Donauinselfest für alle. Das bedeutet kostenloser und niederschwelliger Zugang und dazu zählt auch die Mobilität. Alle #dif22-Fans können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Fest anreisen. Die Wiener Linien bauen ihr Angebot am kommenden Wochenende entsprechend aus “, erklärt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „ Zusätzlich kooperieren wir erneut mit der Accessibility Consulting Agency FullAccess, die gemeinsam mit hallermobil heuer neu dafür sorgt, dass Menschen mit Behinderungen per Shuttle-Dienst auf die Festwiese gebracht werden. “

Da in der Nähe des Festivalgeländes keine Parkplätze zur Verfügung stehen, wird in jedem Fall von der Anreise mit dem Auto abgeraten. Fahrradabstellplätze sind vorhanden, Fahrräder dürfen jedoch nicht mit auf das Festivalgelände genommen werden.

Sicherheit geht vor!

Die Sicherheit und Gesundheit aller Besucher*innen steht auch am Donauinselfest 2022 an erster Stelle. Die Veranstalter*innen haben in diesem Jahr erneut eng mit dem COVID-19-Beirat unter der Leitung von Siegfried Meryn zusammengearbeitet: „ Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die derzeitige Situation erlaubt es uns, das Donauinselfest wieder in großem Rahmen durchzuführen – allerdings ist nach wie vor Vorsicht geboten. Selbstverständlich werden organisatorisch alle notwendigen möglichen Maßnahmen ergriffen, ungeachtet derer aber jede*r einzelne auch Selbstverantwortung mitträgt. “ Für Besucher*innen gibt es heuer keine Maskenpflicht, dennoch empfiehlt der COVID-19-Beirat Masken an Orten, wo keinerlei Abstand möglich ist. Für Mitarbeiter*innen gilt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes appelliert an alle Besucher*innen: „ Wir bitten alle, die heuer das Donauinselfest besuchen möchten, vorab einen PCR- oder Schnelltest zu absolvieren und so sich selbst und andere zu schützen. Personen mit Symptomen dürfen das Festgelände nicht betreten. “

So gelangt man zum #dif22:

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Am einfachsten gelangt man mit den U-Bahnlinien U1 und U6 auf das #dif22. Von den Stationen Handelskai (U6) und Donauinsel (U1) erreicht man das Festivalgelände direkt in nur wenigen Schritten. Um die Abreise am Abend für Besucher*innen zu erleichtern, werden die Intervalle der U-Bahnen auf drei Minuten verkürzt. Wer lieber mit Bus und Bim anreisen möchte, kann auf die Linien 25, 26, 31 und 29A ausweichen. Auch dort werden die Intervalle Freitag- und Samstagnacht verkürzt. Weitere Informationen auf www.wienerlinien.at.

Mit dem Zug: Wer aus den Bundesländern kommt, kann bequem per Zug anreisen und am Wiener Hauptbahnhof in die U-Bahnlinie U1 bzw. am Wiener Westbahnhof in die U-Bahnlinie U6 einsteigen.

Mit dem Fahrrad: Auch die Anreise mit dem Fahrrad ist möglich, auf dem Gelände selbst sind Fahrräder jedoch verboten. Fahrradständer sind zum Beispiel beim Handelskai und bei der Reichsbrücke vorhanden.

Mit dem FullAccess Shuttledienst: Bei Voranmeldung unter fullaccess@donauinselfest.at können Menschen mit allen Arten von Behinderungen mit einer Begleitperson den neuen Shuttledienst in Anspruch nehmen. Gemeinsam mit hallermobil wird der kostenlose Dienst am gesamten Wochenende zwischen 13:00 und 21:00 Uhr angeboten. Zwei Busse verkehren vom Parkplatz in der Donauturmstraße 7a und bringen die Besucher*innen auf das Festgelände bis zur Plattform für Besucher*innen mit Behinderungen bei der Festbühne.

Einen detaillierten Lageplan des Donauinselfests 2022 gibt es hier!

Buddy-Service von FullAccess.

Wer das Fest nicht alleine besuchen kann und keine Begleitperson hat, kann den Buddy-Service von FullAccess in Kooperation mit der Volkshilfe in Anspruch nehmen. Besucher*innen mit Behinderungen oder Senior*innen können sich per E-Mail (fullaccess@donauinselfest.at) oder telefonisch unter der Mobilnummer 0660 460 65 81 anmelden. So kann für 1 bis 2 Stunden, je nach Verfügbarkeit der Begleitpersonen, ein sicherer und unterhaltsamer Veranstaltungsbesuch am weitläufigen Festivalgelände gewährleistet werden.

Gemeinsam feiern heißt auch aufeinander achtgeben: Die wichtigsten Punkte der #dif22-Hausordnung

Um ein friedliches Miteinander beim Donauinselfest 2022 zu gewährleisten, ersuchen die Veranstalter*innen alle Besucher*innen sich an die Hausordnung zu halten.

Fahrräder sind auf dem gesamten Festivalgelände verboten.

Ebenso das Mitführen von Regenschirmen und Getränken.

Zu große Rucksäcke oder gar Gepäck dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden.

Hunde oder andere Tiere sind nicht am Festivalgelände erlaubt. Ausgenommen sind Blindenführ- und Partner*innenhunde mit entsprechender Ausbildung.

Das Campen ist nur auf offiziellen Campingplätzen gestattet. Am Donauinselfest selbst ist campen nicht möglich.

Die gesamte Hausordnung des Donauinselfests 2022 gibt es in Deutsch, Englisch und Ukrainisch (im Laufe des heutigen Tages) hier: https://donauinselfest.at/faq/

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

