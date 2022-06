Reif für die Insel! Donauinselfest 2022 live im ORF

Mit Übertragungen und Schwerpunktprogrammierung in ORF III, ORF 2, Ö1, Ö3, FM4, Radio Wien und Radio NÖ

Wien (OTS) - Nach zwei Corona-Ausgaben kehrt Europas größtes Open-Air-Konzertspektakel, das Wiener Donauinselfest, heuer wieder in den bewährten Modus zurück und geht von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juni 2022, bereits zum 39. Mal über die Bühne. Die für Besucher/innen kostenlose Veranstaltung findet auch diesmal wieder unter Mitwirkung von Ö1, Ö3, FM4, ORF Wien und ORF NÖ statt. Der ORF ist auch als Broadcaster wieder live dabei und überträgt die besten Acts und Programmhighlights der verschiedenen Schauplätze bzw. berichtet umfassend vom Festivalgeschehen. So präsentiert ORF III wieder an allen drei Tagen Konzerthighlights und Kabarettprogramme live-zeitversetzt von der Insel sowie Auftritte früherer Jahre zum Wiedersehen, außerdem Dokumentationen, Spezialsendungen und Kabarettklassiker. Auch die Radios – Ö1, Ö3, FM4, Radio NÖ und Radio Wien – senden live vom Donauinselfest.

In ORF 2 spricht der ORF-Vorturner der Nation, Philipp Jelinek, am Donnerstag, dem 23. Juni, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr) über seine „Mega – Turnstunde“ auf der Donauinsel, zu der tausende sportliche Österreicher/innen erwartet werden und bei der jede/r, der/die kann und möchte, am 25. Juni mitmachen kann. Am Samstag, dem 25. Juni, steht ab 11.00 Uhr „Fit mit Philipp – live von der Donauinsel“ auf dem Programm von ORF 2: Auf der Radio-Wien-Festbühne-Bühne wird Philipp Jelinek eine Stunde lang wichtige Übungen zeigen – begleitet von Hobbysportlern und Promis, die mit ihm auf der Bühne turnen. Für die Aktion, die der ORF gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse veranstaltet, sind im Vorfeld eigene T-Shirts erhältlich, deren Reinerlös zur Gänze an „Licht ins Dunkel“ geht (Details unter

https://extra.orf.at/play-story/fit-mit-philipp-donauinsel100.html)

Musikalisch umrahmt von einer Band, die sogar einen eigenen „Fit mit Philipp“-Song komponiert hat. Eine Stunde voller Energie und Freude an der Bewegung.

Das Donauinselfest in ORF III

ORF III präsentiert drei Tage lang, von Freitag, 24. Juni, bis Sonntag, 26. Juni 2022, ein vielfältiges Programm rund um das Donauinselfest 2022 mit live-zeitversetzen Übertragungen diesjähriger Konzerthöhepunkte und Kabaretthighlights, ergänzt um u. a. Best-of-Sendungen früherer Jahre.

Den Auftakt macht am Freitag ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) vom Ort des Geschehens. Im Hauptabend lässt ORF III in „Kabarettstars vom Donauinselfest: Highlights von Viktor Gernot & Co“ (20.15 Uhr) die Kabaretthöhepunkte der Ö1-Kulturbühne aus dem Vorjahr Revue passieren, mit dabei sind Viktor Gernot, Omar Sarsam, Thomas Maurer, Lukas Resetarits und Nadja Maleh. Danach überträgt ORF III live-zeitversetzt von der Insel: Thomas Maurer (21.15 Uhr), Edmund (22.20 Uhr), Nico Santos (23.25 Uhr) und Mathea (0.30 Uhr). Zum Abschluss steht eine Aufzeichnung des Soloprogramms „Lebhaft“ von Alex Kristan (1.25 Uhr) auf dem Programm.

Zur Einstimmung auf den Abend führt am Samstag die ORF-III-Dokureihe „Soundtrack Österreich“ durch sieben Jahrzehnte österreichischer Musik und Geschichte: „Von heiler Welt und Rock 'n' Roll“ (7.40 Uhr), „Von Minirock und Jugendrevolte“ (8.25 Uhr), „Von Glockenhosen und Austropop“ (9.15 Uhr) sowie „Von Schulterpolstern und Hitexporten“ (10.05 Uhr). Danach stehen Aufzeichnungen von Donauinselfest-Auftritten vergangener Jahre auf dem Spielplan:

„Sternstunde des Austropop – Die besten Momente“ aus 2021 (10.50 Uhr), „Falco – Der Falke ist wieder da“ von 1993 (11.55 Uhr), Rainhard Fendrich aus dem Jahr 2017 (12.25 Uhr), Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald von 2019 (13.35 Uhr), Seiler & Speer aus dem Vorjahr (14.45 Uhr) und Gert Steinbäcker vom Donauinselfest 2018 (16.20 Uhr). Nach einem 2018 aufgezeichneten Erfolgsprogramm des Kabarettisten-Duos Pizzera & Jaus (17.30 Uhr) überträgt ORF III auch am Samstag live-zeitversetzt vom heurigen Donauinselfest: Den Anfang macht ein „Best Of Musicalstars“ (18.35 Uhr) der Vereinigten Bühnen Wien, die ein Musical-Medley aus der Erfolgsproduktion „Rebecca“ mit Stars wie Mark Seibert und weiteren Musical-Lieblingen präsentieren. Danach sind Auftritte von Skolka (19.10 Uhr), Stefanie Werger (20.15 Uhr), Umberto Tozzi (21.20 Uhr) und Peter Cornelius (22.25 Uhr) zu sehen. Schließlich lassen zwei Kabarettprogramme den Abend ausklingen: „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“ (23.45 Uhr) und „Gery Seidl: Sonntagskinder“ (0.55 Uhr).

Nach einem Kabarett-Best-of der Extraklasse in „Kabarettstars vom Donauinselfest: Die besten Momente“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2020 zeigt ORF III am Sonntag live-zeitversetzt Auftritte vom letzten Tag des diesjährigen Donauinselfests: Erwin Steinhauer & seine Lieben (21.25 Uhr), Jan Delay (22.15 Uhr), Ernst Molden & Ursula Strauss (23.45 Uhr), Mavi Phoenix (0.35 Uhr), Eli Preiss (1.35 Uhr), Verifziert (2.40 Uhr) und zum Abschluss Sharktank (3.10 Uhr).

Ö3 beim Donauinselfest 2022

Hitradio Ö3 sendet am Freitag, dem 24. Juni, von 12.00 bis 16.00 Uhr eine von Benny Hörtnagl moderierte Spezialsendung live von der Insel und eröffnet mit der großen Ö3-Bühne das Donauinselfest 2022 – mit einem Line-Up, das sich sehen lassen kann: Die österreichische Popmusikerin Tina Naderer macht den Anfang, gefolgt vom US-Sänger und -Songwriter Ray Dalton, der Chartstürmerin aus Österreich Mathea und dem heimischen Erfolgs-Duo Edmund. Den krönenden Abschluss liefert Musiker, Sänger und Songwriter Nico Santos mit seinen Hits wie „Rooftop“ oder „Better“. Die Ö3-Wetterredaktion behält das ganze Wochenende lang das Festival-Wetter genau im Blick: Die Ö3-Meteorologen Sigi Fink, Nicola Biermair und Carmen Schüssling melden sich live von der Donauinsel – am Freitag von 5.00 bis 18.00 Uhr, am Wochenende von 6.00 bis 18.00 Uhr. Bildstrecken, die besten Clips, spannende Berichte und alle Infos zur Ö3-Bühne findet man ab 24. Juni auf der Ö3-Homepage (oe3.orf.at).

Mit FM4 reif für die Insel

Am Sonntag, dem 26. Juni, wird die große Festbühne zur FM4 Bühne – mit Auftritten von Jan Delay & Disko No 1, Mavi Phoenix, Eli Preiss, Sharktank, Verifiziert, Lawrenco und Zelda Weber. Das Programm startet um 16.00 Uhr und wird live in FM4 übertragen, es moderieren Pauline Binder und Christoph Sepin. Natürlich ist auch der FM4-Stand vor Ort inklusive festivaltauglicher Tattoos, Sticker und Poster.

Donauinsel-Highlights aus dem Ö1-Kulturzelt

Von 24. bis 26. Juni gibt es im Ö1 Kulturzelt auf der Donauinsel wieder Kabarett, Wienerlied und Weltmusik – heuer u. a. mit Thomas Maurer, Marina & The Kats, Uta Köbernick, Familie Lässig, Kathie Straßer, Erwin Steinhauer & seinen Lieben, Ernst Molden und Ursula Strauss. Ö1 überträgt alle drei Abende live von der Donauinsel jeweils ab 18.15 Uhr – alle Details unter https://oe1.orf.at/donauinselfest.

Radio Wien und Radio NÖ von der Insel

Radio Wien präsentiert am Samstag, dem 25. Juni, auf der großen Festbühne internationale wie heimische Stars. Der musikalische Bogen reicht von den österreichischen Austropop-Legenden Stefanie Werger und Peter Cornelius bis zum italienischen Pop-Rock-Musiker Umberto Tozzi. Durch das Programm führen die ORF-Wien-Moderatoren Peter Polevkovits und Elisabeth Vogel. In den Umbauzeiten sorgt Radio-Wien-DJ Alex List mit den besten Hits für fulminante Stimmung im Publikum.

Radio-Wien-Reporter Hadschi Bankhofer ist für die Hörer/innen auf der Donauinsel unterwegs, mischt sich unter die Gäste und fängt die Festivalstimmung hautnah ein. Darüber hinaus sendet das Stadtradio punktgenaue Wetterinfos live von der Insel. Details zum Programm und zu den letzten Vorbereitungen gibt es bereits ab Dienstag auf Radio Wien zu hören.

„Wien heute“ berichtet an allen drei Donauinselfest-Tagen live von der Insel, mit Stimmungsberichten, Star-Interviews und Backstage-Eindrücken. Am Samstag wird das gesamte Stadtmagazin mit Moderatorin Elisabeth Vogel aus dem „Wien heute“ Außenstudio gesendet. Headliner Peter Cornelius kommt am Samstag live in die Sendung zum Interview.

Highlights von Stars und Fans sind auf den ORF Wien social media Plattformen zu sehen.

Auch auf der Radio-NÖ-Bühne beim Donauinselfest 2022 geht es hoch her: Am Freitag, dem 24. Juni, präsentieren die Moderatoren Elisabeth Engstler und Jennifer Frank ab 17.30 Uhr Sigrid & Marina, Allessa, Insieme und Melissa Naschenweng & Band. Am Samstag, dem 25. Juni, startet das Programm auf der Radio-NÖ-Bühne um 15.30 Uhr: Bei den Moderatoren Elisabeth Engstler und Andreas Hausmann sind zu Gast:

Natalie Holzner, Gregor Glanz & Band „Shine“, Petra Frey, Marco Ventre & Band sowie die Nockis. Auch am Sonntag, dem 26. Juni, moderieren ab 15.30 Uhr Elisabeth Engstler und Andreas Hausmann. Mit dabei sind: Die Lauser mit Gast Markus Krois, Die Grubertaler sowie Elisabeth Engstler & Band mit den Gästen Simone, Gary Lux und Waterloo. Den Abschluss macht der mehrfache Song Contest-Gewinner Johnny Logan mit seiner Band. Radio NÖ und „NÖ heute“ berichten außerdem umfassend über das Insel-Geschehen.

ORF.at und ORF TELETEXT

Das Donauinselfest 2022 ist auch Thema auf zahlreichen Channels des ORF.at-Netzwerks – von news.ORF.at und wien.ORF.at bis zu den Sites der Radios Ö1, Ö3 und FM4. Fans finden hier nicht nur Details zum Programm, sondern können sich in zahlreichen Storys auch über alle Highlights und das jeweils aktuelle Geschehen auf der Donauinsel auf dem Laufenden halten. Auf der ORF-TVthek stehen die ORF-Übertragungen, -Sendungen und -Beiträge vom Donauinselfest, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream sowie als Video-on-Demand (im Rahmen eines „Im Fokus“-Schwerpunkts) zur Verfügung. Der ORF TELETEXT berichtet in seiner aktuellen Berichterstattung und präsentiert das Programm in seinem Kultur- und Show-Magazin auf Seite 415.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at