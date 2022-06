WK Wien Ruck: Teil-Abschaffung der Luftsteuer ist wichtiger Schritt

Präsident Walter Ruck: Angekündigte Entlastung der Betriebe „absolut positiv und keinen Tag zu früh“ – Aktuelle Teuerungswelle setzt Betriebe massiv unter Druck

Wien (OTS) - Die heutige Ankündigung der Stadt Wien, die sogenannte Luftsteuer in einigen entscheidenden Bereichen mit dem neuen Jahr abzuschaffen, ist aus Sicht der Unternehmen sehr zu begrüßen. „Wir fordern die Abschaffung der Wiener Luftsteuer seit vielen Jahren, sie sorgt bei den Betrieben auch seit jeher für Kopfschütteln“, sagt Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck. Dass sie mit Jahreswechsel zumindest teilweise Geschichte sein soll, sei für die tausenden betroffenen Unternehmen „absolut positiv“. „Die weitere Eindämmung der Gebrauchsabgaben stärkt die Wirtschaft in Wien und bringt Entlastung in einer Zeit, in der die Wiener Unternehmen durch die Teuerungswelle massiv unter Druck stehen“, sagt Ruck. Denn nicht nur große Industriebetriebe leiden unter den rasant gestiegenen Energie- und Materialkosten, auch jeder kleine Handels- oder Gewerbebetrieb in den Einkaufsstraßen kämpft mit der Teuerungswelle, Lieferschwierigkeiten und Personalmangel. „Dass man in einer solchen Situation nicht auch noch hunderte Euro jedes Jahr für ein Vordach oder einen Sonnenschutz vor dem Geschäft als Abgabe an die Stadt bezahlen muss, ist ein gutes und richtiges Signal“, sagt Ruck.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Vorauer

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

T +43 1 514 50-1476

E michael.vorauer @ wkw.at

W news.wko.at/wien