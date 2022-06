SPÖ-Matznetter: Regierung muss endlich Spritpreise deckeln!

Kroatien zeigt vor wie es geht, doch ÖVP und Grüne legen Totalversagen an den Tag – Kocher muss Preisgesetz anwenden

Wien (OTS/SK) - „Man möchte meinen, dass ganz Europa gegen die steigenden Preise an den Tankstellen vorgeht, doch nein, nicht ganz Europa! Denn die österreichische Bundesregierung weigert sich seit Monaten beharrlich, Maßnahmen gegen die Kostenexplosionen bei Benzin und Diesel zu ergreifen. Stattdessen vertrösten ÖVP und Grüne die Bevölkerung mit Einmalzahlungen, die schon verpuffen, bevor sie überhaupt auf den Konten der Menschen ankommen. Mit Kroatien zeigt nun ein weiteres EU-Land vor, wie man wirksame Politik gegen die Teuerung macht und die Spritpreise deckelt. Die SPÖ fordert dies seit Monaten auch für Österreich. Doch Nehammer und Kogler schauen lieber zu, wie sich Mineralölkonzerne in Österreich eine goldene Nase verdienen, die Gewinne vervielfachen und die Menschen an den Tankstellen abgezockt werden“, kritisiert SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter die Bundesregierung beim Kampf gegen die Teuerung. ****

Die Regierung tue, so Matznetter, weder etwas gegen die Übergewinne der großen Mineralölkonzerne, noch etwas gegen die viel zu hohen Preise an den Tankstellen. „Es ist ein Totalversagen, das hier Türkis-Grün an den Tag legen“, bekräftigt der SPÖ-Wirtschaftssprecher. Die SPÖ werde deshalb im morgigen Wirtschaftsausschuss – dem ersten seit Antritt Martin Kochers als Nachfolger von Wirtschaftsministerin Schramböck – ihn, Kocher, auffordern, dem Beispiel anderer Länder zu folgen und mittels Preisgesetz endlich einen Preisdeckel an den Tankstellen zu verordnen. (Schluss) sr/ls

