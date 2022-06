CyberSecurity: Strategische Allianz S&T/Certitude Consulting

S&T schließt strategische Allianz mit Certitude Consulting im Bereich Cyber Security

Linz, Wien (OTS) - Die Kontron AG, mit der Marke S&T einer der führenden IT-Dienstleister Österreichs mit Sitz in Linz, hat mit der Wiener Certitude Consulting GmbH eine strategische Allianz im Bereich Cyber Security vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Unternehmen gemeinsam gebündeltes Know-how im Sinne umfassender IT-Security-Lösungen und -Dienstleistungen anzubieten. Die Bereitstellung von Security-as-a-Service-Modellen sowie die Unterstützung bei IT-Sicherheitsvorfällen sind die Schwerpunkte der Kooperation.

Im Rahmen der neu vereinbarten Partnerschaft wird Certitude als Spezialist für IT-Security hochspezialisierte IT-Sicherheitsdienstleistungen für Kunden von S&T erbringen. Dazu zählen im Speziellen IT Risk Assessment, Penetration Testing, ISO 27001-Consulting, Phishing Simulationen, Employee Awareness Trainings, Business Continuity Management, CISO-as-a-Service und Security Engineering. Auch bei der Unterstützung von Unternehmen im Fall größerer Sicherheitsvorfälle werden die beiden Unternehmen kooperieren und können damit ein ganzheitliches Leistungsspektrum anbieten, das von der Zusammenarbeit mit Behörden bis hin zur Beschaffung und Implementierung von Hardware praktisch alle Bereiche abdeckt.

Ein besonderer Fokus liegt am Ausbau der „Managed Security Services“, da sehr viele Unternehmen nicht über das Know-how und die Mittel verfügen, um selbst ausreichende Präventionsmaßnahmen gegen Cyberbedrohungen ergreifen oder im Ernstfall eines Angriffes professionelle Lösungen zur Abwehr oder Behebung setzen zu können. Mit Security-as-a-Service-Leistungen können Kunden bei unterschiedlichsten Projekten im Bereich Security mit Fachexpertise und zu attraktiven Konditionen modular unterstützt werden.

„IT-Security ist einer der am raschesten wachsenden Sektoren der Informations-technologie“, erklärt Michael Jeske, Vorstand der Kontron AG. „Sicherheitsaspekte sind durch pandemiebedingte Veränderungen einmal mehr relevanter geworden. Deshalb verstärken wir unsere Kompetenzen als Gesamtanbieter von IT-Lösungen durch die Zusammenarbeit mit Certitude Consulting, einem ausgewiesenen und erfahrenen Spezialisten für Informationssicherheit.“

Ulrich Kallausch, Mitgründer und Managing Partner der Certitude Consulting GmbH: „Das Management von IT-Risiken und die Prävention von Cyber Crime ist zentrale Aufgabe des CEO geworden, denn Störungen der IT-Systeme stellen derzeit das größte und fundamentalste Ausfallsrisiko für Unternehmen dar. Dank der Erfahrung unserer Partner und Mitarbeiter sind wir in der Lage, Schwachstellen in Architektur und Software frühzeitig zu erkennen und wir können im Fall der Fälle oft auch blockierte Daten bzw. Systeme rekonstruieren.“

Über S&T/Kontron AG:

Der österreichische Technologiekonzern Kontron AG ist mit rund 6.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern weltweit niedergelassen und unter der Marke S&T einer der führenden IT-Dienstleister in Zentral- und Osteuropa. In Österreich zählen als Systemhaus Leistungen in den Bereichen Consulting, Integration und Outsourcing zu den Kerngeschäftsfeldern. Als unabhängiger Anbieter ist S&T unter anderem in den Bereichen Workplace- bzw. POS-Management, Digital Document Services, Rechenzentrums- und SAP-Betrieb, Beschaffung und Integration von IT-Produkten und Softwarelösungen für Enterprise Management sowie Individualsoftwareentwicklung tätig. Zudem betreibt das Unternehmen am Standort Wien ein eigenes Rechenzentrum und ist u. a. Microsoft Tier-1 Cloud Solution Provider sowie autorisierter Apple-Partner.

Über Certitude Consulting:

Certitude Consulting GmbH mit Sitz in Wien ist ein 2018 gegründetes Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Cyber Security. Es bietet den Kunden von der Untersuchung der Risikolage, über die Entscheidung zur Problemlösung bis hin zur Implementierung der notwendigen Maßnahmen umfassende Unterstützung und ist auch im Krisenfall für das Business-Continuity-Management gerüstet.

